Servicio integral, clave para impulsar la eletromovilidad

El 2040 se contempla como el año en que todos los vehículos que circulen y vendan en la Ciudad de México tendrán que ser 100 por ciento eléctricos con el objetivo de disminuir las emisiones de carbono y gases de efecto invernadero.

Mientras esto es aprobado o no, por el poder legislativo, los fabricantes de vehículos de carga buscan posicionarse en el mercado, principalmente en el segmento de distribución y última milla, un nicho en donde las grandes empresas con grandes flotillas tienen fuertes compromisos para reducir su huella de carbono.

En entrevista, Anel Hernández, directora general de Electric Mobility Trucks (EMT), distribuidor autorizado de BYD en México (marca de origen chino), explicó que esas empresas tienen planes bien definidos para incluir vehículos 100 por ciento eléctricos en sus flotas para cumplir con sus objetivos de sustentabilidad.

Una tendencia que los ha llevado a afianzar su presencia al colocar unidades con Femsa, Cemex, Estafeta, 99 minutos, entre otras compañías, aumentando sus ventas este 2022 hasta un 340 por ciento comparadas con el año anterior.

“Para el 2023 nuestro crecimiento será de 270 por ciento, ya que varios clientes nos estarán comprando el triple de unidades en comparación a las que adquirieron en este 2022″, indicó Anel Hernández.

Se espera que en 2040 sean eléctricos.

Solución 360 para vehículos eléctricos

De acuerdo con la directora general de EMT, en esta transición hacia la electromovilidad, las grandes flotas dedicadas al reparto urbano y la última milla han adquirido unidades de diferentes marcas para probar cuales les funcionan mejor en la práctica. Sin embargo, lo ideal es que adquieran vehículos con quien les ofrezca una solución 360 y resuelva temas de infraestructura, financiamiento, mantenimiento, capacitación y postventa.

Como distribuidor único de BYD, Anabel Hernández explicó que EMT cuenta con importantes aliados para dar una solución integral, Enel Green Power para el diseño y planeación de la infraestructura; Element Fleet Management para el arrendamiento de unidades y con Carrocerías Zubiria para equipar cada vehículo.

Además, destacó que no han padecido la escasez de unidades, ya que se abastecieron oportunamente, y para cerrar el año cuentan con más de 140 unidades eléctricas de sus tres modelos disponibles y listas para ser entregadas.

Asimismo, Anel Hernández aseguró que la marca en China está contenta con los resultados en México, por lo que para mayo del 2023 ya tiene previsto la introducción de los primeros autos sedanes y tractocamiones, con capacidad para movilizar de 20 a 40 toneladas.

“Los próximos dos años la competencia será fuerte, para ese entonces las marcas con vehículos eléctricos ya van a tener el know how que ahora no tienen. Nosotros tenemos un año y medio, antes del 2025, para adelantarnos, ganar mercado y fortalecer nuestra presencia con un servicio 360″, puntualizó Anel Hernández, directora general de EMT.