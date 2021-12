Resolver fricciones de la primera milla incrementa 50% ventas de las PyMEs

No llevar correctamente la primera milla tiene consecuencias graves para el negocio de las PyMEs.

Pikkop Envío Fácil, la startup mexicana especializada en soluciones de primera milla, destacó que resolver las fricciones de la primera milla como la preparación de los pedidos, el almacenaje o el proceso de embalaje mejora un 50 por ciento las ventas de una PyME.

“El 91 por ciento de los consumidores no vuelve a comprar si su experiencia de entrega fue mala. Por esta razón, la primera milla es fundamental para concretar las ventas de cualquier emprendedor. Si no existiera un proceso de preparación de los productos previo a la entrega al cliente, la última milla simplemente no podría responder a las necesidades actuales de los clientes que consumen en línea”, afirmó Ashish Punj, CEO y fundador de Pikkop Envío Fácil.

Cabe destacar que la logística de primera milla se refiere a todos los procesos que se realizan previo a que el producto sea entregado por alguna paquetería al cliente; abarcan desde la recepción del producto en el almacén, el embalaje, la impresión de la guía y la recolección.

Para Pikkop, 99 por ciento de las fricciones de la primera milla se dan durante el proceso de preparación del pedido ya que registran errores en el etiquetado, así como en el packaging (o método de embalaje) debido principalmente a la falta de experiencia para efectuar entregas impecables y poco conocimiento respecto al tipo de materiales adecuados para realizar el envío.

“No llevar correctamente la primera milla tiene consecuencias graves para el negocio como productos rechazados por las paqueterías, retrasos en las entregas, daños, e incluso costos extra de envío. Por esta razón, las pequeñas y medianas empresas deben contar con socios de negocio que les ayuden a tener una cadena logística más eficiente desde su primera milla”, comenta el directivo.

Los emprendedores dedican más del 50% de su tiempo en procesar pedidos, administrar inventarios y realizar seguimiento. Con la ayuda de expertos en logística, este tiempo podrían invertirlo en otras actividades estratégicas para hacer crecer su negocio como el desarrollo de estrategias de marketing digital o bien analizar las ventajas competitivas que ofrecen los diferentes marketplaces para impulsar sus ventas.

Para apoyar a las PyMEs mexicanas con la logística de sus envíos, Pikkop ha desarrollado un software que centraliza toda esta operación y brinda la mejor opción de fulfillment, que va desde la recolección, embalaje y almacenaje de los productos, así como la gestión de inventarios.

Además, de que ayuda a los emprendedores a encontrar la opción de entrega (con el apoyo de socios estratégicos de transporte) adecuada para el cliente final.

Esta plataforma se encarga de cubrir toda la cadena de suministro que los emprendedores requieren para mover sus productos a donde se necesitan. Con estas soluciones tecnológicas, las pequeñas y medianas empresas pueden ahorrarse hasta un 15 por ciento por concepto de gastos logísticos e invertir ese tiempo y capital en otros rubros de mayor beneficio para ellos.

Eficientar la logística, desde el inicio de la cadena, es un factor decisivo para fidelizar a los clientes y también para concretar un aumento en las ventas.