Sin debut ni despedida: dos ciclistas mexicanas no van a Tokio 2020 por error de registro

El equipo de ciclismo que representará a México en Tokio 2020 tuvo dos bajas importantes de última hora: Yareli Acevedo y Victoria Velasco. A ellas hay que sumarle la ausencia de Jessica Salazar, que es multimedallista panamericana y centroamericana.

Todo inició en mayo, cuando finalizó el selectivo nacional de pista rumbo a Tokio 2020. Las pruebas se llevaron a cabo en Guadalajara y los resultados se dieron a conocer días después.

Para sorpresa de muchos, Jessica Salazar no estuvo contemplada para competir en las olimpiadas, ni en la prueba de velocidad por equipo, ni en la individual. Clasificó Yuli Verdugo, quien ganó a la multimedallista en las pruebas de mayo en Guadalajara.

Al respecto, Salazar expresó a través de redes sociales ‘‘hace un mes me enteré por medio del Comité Olímpico Mexicano que no sería titular en ciclo de velocidad en los olímpicos por una decisión fundamentada por criterios pocos claros de selección por parte de la federación el ciclismo’'.

Para Tokio 2020 también clasificaron Victoria Velasco, Yareli Salazar y Daniela Gaxiola.

Sin embargo, debido a una mala interpretación de resultados y requisitos para clasificación de la Federación Mexicana de Ciclismo, dos atletas mexicanas le dicen adiós a Tokio sin siquiera haber competido.

El organismo no tomó en cuenta el historial de las ciclistas mexicanas, lo que trajo como consecuencia la pérdida de las plazas olímpicas, ya que se registró a las atletas en pruebas donde no eran aprobadas por el ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Victoria Velasco, que competiría en Ómnium de la modalidad de pista, y Yareli Acevedo para la prueba contra reloj del ciclismo de ruta, fueron dadas de baja de la delegación mexicana, al no ser elegibles conforme a las condiciones de participación.

En el caso de Velasco, la acumulación de puntos en el ranking internacional para aspirar a una plaza olímpica cerró en febrero y ella completó el número para clasificar en marzo. Pese a ello, la Federación Mexicana de Ciclismo la inscribió.

Yareli Acevedo tampoco generó los puntos necesarios en el ranking de la UCI para ser elegible en Tokio 2020.

❗️COMUNICADO PLAZA OMNIUM FEMENIL❗️

Parte 1 pic.twitter.com/0LJ8XiDmVt — Jessy Salazar (@JessySalazarV) July 22, 2021

Sobre este panorama, la atleta Jessica Salazar explicó ’'Me enteré por redes sociales que por parte del Comité Olímpico Mexicano había sido inscrita para la prueba Ómnium . Cabe aclarar que no se me ha notificado formalmente por medio de ninguna instancia, ni he sido convocada. El día de hoy quiero decir que rechazo formalmente en la prueba del Ómnium’'.

Salazar señaló que esto va en contra de su ética y señaló que Yareli es la indicada para competir en Tokio 2020.