SEOday 2023: ¿Se puede ganar posicionamiento y suscriptores con muro de pago en medios?

Se llevó a cabo en México la edición 2023 del evento anual de SEO organizado por la agencia Punto Rojo. El cual se realiza tanto de manera presencial como online desde 2015 en distintos países de Latinoamérica. Reuniendo a exponentes y especialistas nacionales e internacionales del posicionamiento orgánico en buscadores.

Para esta edición, el SEOday abordo la importancia del contenido y el uso de herramientas de inteligencia artificial en los equipos de trabajo tanto para los e-commerce, las fintech y los medios de comunicación.

En este último rubro, Claudio Cabrera, quien cuenta con más de diez años de experiencia en SEO editorial y desarrollo de audiencias. Trabajando en medios como The New York Times y The Athletic, donde actualmente es Vice President of Newsroom Strategy and Audience. Abordó durante su charla en el SEOday, “Los muros de pago y cómo afectan el SEO en medios”, el caso específico de The Athletic, medio especializado en deportes.

¿Cómo lograr posicionamiento y suscriptores al mismo tiempo en medios digitales?

El paywall o muro de pago es una barrera de pago digital establecida y configurada por los editores para cierto tipo de contenidos. De modo que los lectores solo pueden acceder a este contenido que hay detrás del muro tras pagar con datos o una cuota de suscripción, que puede ser por cierto número de artículos, mensual o anual.

Ante este modelo de negocio en los medios para ganar suscriptores, ¿cómo podemos lograr un balance entre la visibilidad del contenido y la paga por el mismo? Para ello, tanto The New York Times como The Athletic definieron distintos tipos de paywall, divididos en cinco según el tipo de contenido que quedara delante o detrás del muro.

Estos tipos de muro de pago, van desde un contenido gratis al mes, el que deja ver de dos a tres párrafos del artículo, los medidos por algoritmo según el tipo de artículo que el usuario está leyendo y los evergreen.

Y qué sucede con la cobertura de eventos o contenidos trending, cuando por un lado, se busca ganar posicionamiento en buscadores y visibilidad en redes sociales, y por el otro, sumar nuevos suscriptores a nuestro sitio. Aquí es donde el tiempo de posicionamiento con la apertura y cierre de muro antes, durante y después del evento juegan un papel decisorio.

Muro de pago en medios: ¿Por qué tipo de contenido estarías dispuesto a pagar?

Si en internet es posible encontrar todo tipo de contenido, sobre todo en noticias o temas trending, ¿por qué pagar por información que puedes encontrar en cualquier otro sitio? Ante este panorama, Cabrera destaca la importancia necesaria en toda estrategia de contenidos, contar con expertos reconocidos en temas que aporten valor y análisis a cada una de las lecturas que están detrás del muro.

De este modo, se puede dar respuesta a las preguntas que surjan en torno a las tendencias del día, destacar en Google Discover, atender a los suscriptores y a su vez atraer a nuevos. Este tipo de noticias con valor agregado desarrollado por especialistas, permiten convertir a lectores en suscriptores.

El reto está en lograr un balance que permita ganar por ambas partes, tanto en búsquedas como en suscripciones. Donde de acuerdo con Cabrera, tanto el equipo SEO, como el equipo de redacción requieren una comunicación y trabajo mutuo constante.