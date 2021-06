¿Estás en Mérida y necesitas un plomero o un contador? Miidz es una app que puede ayudarte

Si vives en Mérida y quieres apoyarte en la tecnología para contratar un servicio profesional o técnico de forma seguridad, la app Miidz es una opción.

En el programa puedes hallar prestadores de servicios como contadores, diseñadores, personal de mantenimiento o limpieza, artesanos y cuidadores de mascotas, además de constructoras y tiendas.

“En Miidz puedes tener dos perfiles, uno profesional y otro como cliente, porque todos necesitamos de todos y eso fomenta una dinámica económica local e impulsa la creatividad”, dijo el fundador de la app, Miguel Montañez, de acuerdo con un comunicado.

Disponible para IOS y Android, la app tiene un mes operando y ya cuenta con 500 usuarios y más de 200 prestadores de servicios.

El fundador prevé que antes de que concluya 2021 el programa funcione además en Cancún, Ciudad de México, Querétaro, Monterrey y Guadalajara.

“Esto permitirá que puedas realizar una operación entre ciudades, por ejemplo, si tus papás viven en la Ciudad de México y tú estás en Mérida, podrás contratar el servicio sin mayor complicación”, explicó.

Para formar parte de Miidz, los prestadores de servicios deben cumplir con su alta fiscal, comprobante de domicilio y referencias. Además, se debe firma un contrato que hace el traslado de obligaciones para beneficiar tanto a clientes como al propio prestador.

“Cuando tú contratas a un plomero, no firmas un contrato, todo es de palabra y si te queda mal no tienes cómo ampararte; de igual forma, si tu realizas el trabajo y el cliente no quiere pagarte lo acordado, nadie te responde, con Miidz eso no pasa, ya que todo es a través de la app”, sostuvo Montañez.

Otra ventaja de la aplicación es el pago diferido a meses sin intereses de servicios mayores, como la instalación de aires acondicionados y otros trabajos de construcción y mantenimiento, que pueden implicar facturas hasta por 25,000 pesos.

“Lo que se necesitaba generar era una rentabilidad inclusiva, que a todo el mundo le convenga. Ahora hay aplicaciones que funcionan perfectamente bien para el usuario, pero los porcentajes que cobran estas aplicaciones son demasiado elevados y dejan muy poco margen de ganancia”, aseguró el fundador.

Montañez previó que los restaurantes podrán ser parte de Miidz en una segunda fase con una opción única: calendarizar entregas gourmet.

“Podrás calendarizar la entrega para eventos especiales o reuniones, y eso va a mejorar tu experiencia, ya que se podrá cuidar el empaquetamiento para que tu experiencia sea como estar a un paso de la que vives en el establecimiento”, afirmó.

Además, el creador de Miidz tiene contemplado incluir tiendas de todo tipo, siempre y cuando estén en la ciudad o zonas cercanas, para que los clientes puedan adquirir todo lo que podrían encontrar en un centro comercial y con entregas el mismo día.

“Si quieres una bolsa, podrás ver todas las opciones que hay en las tiendas de la ciudad, pedirla y tenerla en tu casa en un par de horas. Es prácticamente tener un mall digital”, ofreció.