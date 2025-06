Zancudos en época de lluvias: ¿Por qué es peligroso tomar ibuprofeno si te da dengue?

En conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó sobre el tratamiento que se debe tomar en caso de que una persona sea contagiada de dengue, ya que la temporada de huracanes y lluvias favorecen la reproducción de mosquitos que transmiten esta y otras enfermedades

Explicó que el dengue, al ser un virus, no tiene un medicamento indicado, por lo que el tratamiento es sintomático, fundamentalmente toma de paracetamol y mantenerse hidratado.

“Lo que importa cuando alguien está en la zona endémica es no usar antibióticos y no usar ibuprofeno, aspirina o antiinflamatorios no esteroides, porque eso puede favorecer la aparición de sangrado y en caso grave, el dengue hemorrágico”, puntualizó Kershenobich.

Detalló que por ello se están realizando cursos talleres del manejo clínico del dengue, para que el personal de salud sepa que el tratamiento es fundamentalmente sintomático y con hidratación.

“Lo estamos haciendo en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud, tratando de establecer los criterios clínicos del manejo de dengue”, dijo el secretario de Salud.

¿Cuántos casos de dengue hay en México en 2025?

Las autoridades sanitarias también indicaron que en 2025 hay mil 781 casos de dengue no grave y que se han registrado 18 defunciones.

Los contagios de dengue han sido detectados en Jalisco, Veracruz, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas.

En contraste con la misma semana epidemiológica de 2024, los contagios disminuyeron considerablemente, ya que en año pasado se reportaron 7 mil 527 casos no graves y 26 defunciones.

Casos de dengue en México 2025.

¿Cuáles son los síntomas del dengue?

El dengue es una enfermedad viral que se transmite de mosquitos a seres humanos mediante; es recuente en regiones con climas subtropicales y tropicales, señala la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El secretario de Salud, David Kershenobich, indicó cuáles son los primeros síntomas de la enfermedad, así como los signos de alarma.

Síntomas del dengue:

Fiebre.

Dolor de cabeza.

Dolor retro- ocular.

Dolor muscular.

Dolor en las articulaciones.

Náuseas.

Vómito.

Manchas rojas en la piel.

Los signos de alarma son: