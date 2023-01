¿Leche materna protege contra COVID a bebés menores de un año?

Desde que las campañas de vacunación contra el COVID comenzaron alrededor del mundo, surgieron posiciones encontradas acerca de su aplicación en sectores que no eran prioritarios por ser menos vulnerables a la enfermedad que otros.

En México, se estableció que se vacunaría a las niñas y niños de cinco años en adelante pero no menos, mientras que en Estados Unidos se aprobó el uso de la vacuna COVID a partir de los seis meses. Esto se explica en parte por la cantidad de vacunas disponibles en cada país. Al no haber vacunas suficientes para todos, era necesario priorizar a la población que más lo necesitaba. Pero entonces surgió una duda, ¿qué es lo que protegería a los bebés que no pueden ser inmunizados?

Un grupo de científicos de la Universidad de Florida descubrió la semana pasada que la leche materna puede ser un agente protector de los menores de un año contra el COVID.

El estudio publicado en la revista de Perinatología este 12 de enero, consistió en analizar las heces de 25 bebés con una edad media de 10 meses que consumieron leche materna después de que sus madres fueron vacunadas contra el virus. Los resultados revelaron la presencia de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en las heces después de la vacunación materna. Pero eso no es todo. Aunque las concentraciones de estos anticuerpos parecen disminuir con el tiempo, siguen siendo más altas seis meses después de la aplicación de la vacuna que antes de la inmunización.

Con esto se “ofrece más evidencia de la transferencia duradera de estos anticuerpos a través de la lactancia”, indica el estudio.

Estudios anteriores ya habían demostrado un aumento significativo de anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2 después de la vacunación o infección por COVID-19 en la leche materna, sin embargo, este nuevo estudio aporta más información sobre la protección que brinda desde el tracto gastrointestinal de los lactantes.

Aún así, los investigadores señalan que hacen falta pruebas adicionales que respalden la información pues la muestra analizada es muy pequeña. Para más información, revisar el estudio en este enlace.

¿Qué vacunas contra COVID se aplican a bebés de seis meses en adelante?

Las vacunas contra el COVID de Pfizer y Moderna recibieron en junio de 2022, la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para su aplicación en menores de cinco años en Estados Unidos.

La autorización permite el uso de la vacuna de tres dosis de Pfizer para niños de seis meses a cuatro años, fabricada con el socio alemán BioNTech, y la vacuna de dos dosis de Moderna para niños de seis meses a cinco años.