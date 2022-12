¿Sigues invicto del COVID? La ciencia te busca para generar medicamentos eficaces

Una pregunta que los científicos han buscado responder sobre el COVID-19 es si hay personas que genéticamente sean inmunes al virus y por eso desde hace más de dos años no se han contagiado.

Un nuevo estudio sugiere que hay personas que en efecto, genéticamente son inmunes al COVID-19, por lo que el objetivo es encontrarlas para generar tratamientos contra la enfermedad.

A global effort to dissect the human genetic basis of resistance to SARS-CoV-2 infection, hgvjh propone una estrategia para identificar y analizar genéticamente a las personas que han resistido el COVID.

Se detalla que se han identificado genes con resistencia natural a otras infecciones, como el VIH, por lo que existe la oportunidad de que haya estas personas en el caso del COVID, y con ello una oportunidad para entender de una mejor manera a la enfermedad.

¿Cómo encontrar a personas inmunes al COVID-19?

Al proyecto se inscribieron ya 400 personas. Se pueden unir en el sitio web COVID Human Genetic Effort. Estos son los requisitos:

No haberse contagiado de COVID luego de estar una hora con alguien que sí durante los primeros tres a cinco días de síntomas.

El nulo contagio se debe comprobar mediante una prueba PCR cuatro semanas después del contacto.

También se deberá hacer un análisis de sangre para buscar células T, que indican si se han pasado por la infección de COVID, aunque no se hayan tenido síntomas.

Si todo lo anterior es negativo, se será el candidato perfecto para el experimento de los científicos.

Lo que se descubra durante este proyecto puede ser clave para generar medicamentos eficaces contra COVID.

COVID-19: ¿Cuáles son las consecuencias de una reinfección?

Según un estudio publicado en The Lancet, lo que más preocupa ahora a los investigadores es que las reinfecciones por COVID suelen presentar una enfermedad de larga duración, cuyos malestares duran meses y hasta años.

Otras consecuencias para personas que se vuelven a contagiar de COVID son:

Trastornos cardíacos.

Problemas sanguíneos.

Trastornos cerebrales.

Diabetes.

Fatiga crónica.

Ziyad Al-Aly, un investigador del Sistema de Salud de Veteranos de St. Louis Healthcare ahora investigará si las variantes dominantes como BA.4 y BA.5 tienen más probabilidades de causar reinfecciones graves que otras. También se están examinando las características clínicas de las reinfecciones.