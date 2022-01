¿Te sientes triste? El ‘Blue Monday’ puede explicarlo

La falta de motivación, la cuesta de enero, el clima frío, y la débil luz solar podrían hacerte sentir triste a principios de año, de hecho, el tercer lunes de enero es considerado el día más triste del año.

El ‘Blue Monday’ en un término creado por el doctor Cliff Arnall, exprofesor de la Universidad de Cardiff, quien realizó una ecuación con factores como el sueldo mensual, deudas, el tiempo transcurrido desde Navidad y el abandono de cumplir con los propósitos de año, para determinar cuál es el día más triste del año.

La idea de utilizar este parámetro fue de la agencia de viajes, Sky Travel, para promocionar la reserva de vacaciones y, desde entonces, el término se ha popularizado.

¿Y si ya pasó el Blue Monday y aún me siento triste?

Si ya pasó el día más triste de enero o previo a él has desarrollado sentimientos como infelicidad, llanto, o enojo por cualquier circunstancia, desesperanza, apatía, inutilidad, culpa, pesimismo, indiferencia, o has tenido la idea de que no eres requerido, ¡cuidado! podrías presentar un cuadro de depresión.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, los síntomas de depresión pueden presentarse tanto en forma de pensamientos, como de manera física, en cuyo caso se puede sentir:

Estado de ánimo triste o sensación de ansiedad

Cambios en los hábitos de sueño

Reducción del apetito y pérdida de peso; o por el contrario, aumento del apetito y aumento de peso

Insatisfacción y desinterés por actividades que antes solías disfrutar

Inquietud, irritabilidad o miedo

Síntomas físicos persistentes que no responden a tratamiento, tal como dolor crónico o trastornos digestivos;

Dificultad para concentrarse en el trabajo o la escuela, o dificultad para recordar cosas o tomar decisiones

Fatiga o pérdida de energía





De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la depresión es una enfermedad común en el mundo, se estima que afecta a un 3.8% de la población, incluidos un 5% de los adultos y un 5.7% de los adultos de más de 60 años. Aproximadamente 280 millones de personas tienen depresión a nivel mundial.

Si has presentado algún síntoma de los antes mencionados no dudes en consultar a un experto en salud mental.