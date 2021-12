Si viajarás en avión, lee esto: ómicron triplica riesgo de contagio de COVID en vuelos

Los pasajeros de aviones tienen dos o incluso tres veces más probabilidades de contraer COVID-19 durante un vuelo desde la aparición de la variante ómicron, según el principal asesor médico de las aerolíneas del mundo.

La nueva variante es altamente transmisible y se ha vuelto dominante en cuestión de semanas, representando más de 70 por ciento de todos los casos nuevos solo en Estados Unidos.

Si bien los filtros de aire de grado hospitalario en los aviones de pasajeros modernos hacen que el riesgo de infección sea mucho menor que en los lugares abarrotados en la superficie, como los centros comerciales, ómicron se está extendiendo rápidamente a medida que más viajeros surcan los cielos para las vacaciones de fin de año y reuniones familiares.

La clase ejecutiva puede ser más segura que la clase económica que está más densamente poblada, subrayó David Powell, médico y asesor médico de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que representa a casi 300 transportistas en todo el mundo.

Como antes, los pasajeros deben evitar el contacto cara a cara y las superficies que se tocan con frecuencia, y las personas que se sientan cerca unas de otras deben tratar de no remover sus cubrebocas mientras comen al mismo tiempo.

Cuestionado sobre qué deben hacer los pasajeros si quieren comer o beber algo, Powell comentó lo siguiente:

“Para un vuelo de dos horas, es bastante fácil decir, ‘mantén tu máscara puesta todo el tiempo’, pero si es un vuelo de 10 horas, no es razonable pedirle a la gente que no coma ni beba. Lo que la mayoría de las aerolíneas han estado haciendo es alentar, pero no insistir, a los clientes que intentan escalonar un poco sus períodos sin cubrebocas”, detalló.

“En términos simples, dos personas con cubrebocas tienen una transmisión mínima de una a otra. Si uno de ustedes se quita la máscara, esa persona tiene un mayor riesgo de transmitir y un riesgo ligeramente mayor de recibir. Pero si ambos se retiran la protección al mismo tiempo, obviamente, no hay barrera allí y pueden transmitir el virus libremente uno al otro”, abundó.