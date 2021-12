Vacunas COVID no han fallado, quienes hemos fallado hemos sido nosotros: Laurie Ann Ximénez

A medida que avanza la pandemia por COVID-19 y las naciones analizan si inyectar terceras o cuartas dosis de refuerzo, la población se pregunta: ¿qué está fallando en la estrategia para contener al SARS-CoV-2?

“Las vacunas que hoy tenemos contra COVID han salvado incontables vidas, la salvan todos los días, las vacunas no han fallado, quienes hemos fallado hemos sido nosotros, porque hay que entender, el advenimiento de una variante como delta y ahora como ómicron es nuestra culpa, porque no hemos detenido la transmisión del virus. Estas vacunas eran altamente efectivas para detener incluso la transmisión antes de delta”, precisó la Dra. Laurie Ann Ximénez-Fyvie, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM, en EF Meet Point. Ómicron: ¿Viene una cuarta ola?

De acuerdo con la especialista, las vacunas inicialmente tenían una protección ideal contra cualquier variante de COVID, sin embargo, el relajamiento de medidas sanitarias ha acentuado la propagación del virus. Por ejemplo, “se tenían los primeros informes de la fase III de Moderna y estaban hablando de un eficacia de arriba del 73 por ciento para detener la transmisión, y claro, que alrededor del 100 por ciento para detener la enfermedad grave o la muerte”, señaló Laurie Ann.

“La gente no quiere ponerse un cubrebocas, no quiere ventilar espacios. En Reino Unido hicieron toda una fiesta, de ‘viva la libertad’ y quemaron mascarillas. Sí eso es lo que quieren, eso es lo que va a pasar. Lo que está pasando es que por no detener la transmisión del virus y dejar que este virus se siga transmitiendo de unas personas a otras sin control alguno, vino delta y disminuyó la protección contra la transmisión”, agregó.

La Dra. Laurie Ann Ximénez recalcó que las personas vacunadas tienen una responsabilidad muy importante en la transmisión, porque a medida que se sienten protegidos, dejan de acatar las medidas de protección que se impusieron al iniciar la pandemia.

“Los vacunados no están contribuyendo a detener la transmisión. Tenemos que tener cuidado tanto los vacunados como los no vacunados de no contagiarnos, de no contagiar, pero no lo hicimos y llegó ómicron. Cuidado porque ómicron no será la última variante de preocupación y la que sigue podría incapacitar por completo las vacunas que tenemos”, señaló Ximénez-Fyvie.