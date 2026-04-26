Doble Hoy No Circula se mantiene en CDMX y Edomex por contingencia ambiental: Calidad del aire EN VIVO

La mala calidad del aire mantiene la contingencia ambiental en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que este domingo 26 de abril aplica el programa Doble Hoy No Circula.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) explicó la noche del sábado 25 de abril que aún se esperan condiciones climáticas adversas, por lo que es posible que la contaminación del aire continúe y se mantengan las restricciones.

De acuerdo con el pronóstico del clima, se prevé que un sistema anticiclónico mantenga el viento débil e intensa radiación solar derivado de la onda de calor, lo que dará paso a “una acumulación significativa de los contaminantes y que se reflejará en calidad del aire mala a muy mala”.

Si planeas salir este domingo o ya estás organizando tu semana y quieres saber cómo queda el Hoy No Circula para el lunes, esto es todo lo que debes saber:

¿Cómo va la calidad del aire en CDMX y Edomex este domingo?

A corte de las 9:30 horas, la calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México es de buena a aceptable.

La alcaldía Iztapalapa y el municipio de Tlalnepantla son las dos zonas con la peor calidad del aire la mañana de este domingo.

¿Esto significa que ya no hay Doble Hoy No Circula? La respuesta es no, ya que la CAMe indica que se mantiene la contingencia ambiental a la espera de que la mala calidad del aire a lo largo del día siga debido a factores climáticos.

Doble Hoy No Circula HOY: ¿Qué autos no salen este domingo 26 de abril?

Para este domingo 26 de abril, los autos que no circulan son:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Los autos que sí circulan este domingo son:

Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos que porten holograma “0” o “00” vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color amarillo y terminación de placa diferente a 5 o 6.

Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).

Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

Las motocicletas están exentas de la Fase I.

Hoy No Circula en CDMX y Edomex: ¿Cómo queda para el lunes 27 de abril?

Las autoridades aún no han confirmado el Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex para el lunes 27 de abril, por lo que los autos que no salen, a corte de las 8:30 horas, son: