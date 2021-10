¿Fan de la aromaterapia? EU retira este aerosol vinculado a una enfermedad tropical

Las autoridades de salud podrían haber resuelto el misterio de cómo cuatro personas de distintos estados contrajeron una enfermedad tropical grave cuando ninguna había salido del país: un aerosol de aromaterapia importado de India.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) dijeron que los investigadores detectaron el mismo tipo de bacteria causante de la enfermedad, la melioidosis, en una botella de aerosol encontrada en la casa de uno de los pacientes.

Las cuatro personas eran de Georgia, Kansas, Minnesota y Texas. De ellas, dos fallecieron, incluido un niño en Georgia.

La agencia señaló que efectuaba pruebas para confirmar si la bacteria en la botella es de la misma cepa que la detectada a los cuatro pacientes. Previamente dijo que los análisis de laboratorio mostraron que las infecciones de los cuatro pacientes estaban estrechamente relacionadas.

El aerosol encontrado en la casa de un paciente en Georgia estaba fabricado en India. El perfil genético de la bacteria en la botella es similar al de las cepas que se encuentran ordinariamente en el sur de Asia, según la agencia.

El producto contaminado lleva el nombre de Better Homes & Gardens Lavender & Chamomile Essential Oil Infused Aromatherapy Room Spray with Gemstones (Aerosol de Habitación con Infusión de Aceite Esencial de Lavanda y Manzanilla con Piedras Preciosas, de Better Homes & Gardens”), dijeron los CDC. Se vendía a 4 dólares en 55 tiendas Walmart así como en la página web de Walmart desde febrero y hasta el jueves.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor y Walmart declararon el retiro de 3 mil 900 botellas del aerosol en seis aromas. Las autoridades están investigando si otras fragancias y marcas pudieran representar un peligro.

Walmart emitió el viernes un comunicado en el que señaló que la compañía minorista adoptó medidas inmediatas cuando las agencias federales le hicieron saber sus conclusiones.

La melioidosis es una enfermedad rara en Estados Unidos, con 12 casos reportados por año. Las personas pueden contraerla mediante contacto directo con tierra y agua contaminadas. Los CDC dijeron que la infección es tratable si se detecta a tiempo y se atiende correctamente.