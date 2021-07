AMLO revela que su hijo se contagió de COVID

El presidente López Obrador dijo que gracias a la vacuna que recibió, AstraZeneca, no 'tuvo problema' al convivir con él. (Tomada de YouTube.)

A fin de demostrar la efectividad de las vacunas contra COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este martes que su hijo se contagió con el virus y el mandatario no “tuvo problema” porque ya estaba inoculado con AstraZeneca.

“Se contagió Jesús Ernesto, mi hijo, hace poco, y estamos conviviendo porque no se sabía porque a los adolescentes no les ‘pega’ fuerte. Y yo ya estoy vacunado y no tuve problema. Y los dos nos vacunamos con AstraZeneca. Entonces, esa es una prueba”, dijo en la ‘mañanera’.

Asimismo, el presidente enfatizó que esto lo contó a fin de ayudar a quitar los obstáculos que se encuentran ante la renuencia de las y los mexicanos a vacunarse.

“Que todo sea para ayudar a quitar miedos, temores, y que ayude a quitar todos los obstáculos porque se trata de vacunas que demuestran su efectividad”, expresó.

El presidente @lopezobrador_ reveló que su hijo menor, Jesús Ernesto, tuvo COVID-19. Sin embargo, no lo contagió a él ni a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. pic.twitter.com/S0njZ3SuWx — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) July 27, 2021

Asimismo, mencionó que se harán las gestiones correspondientes con Estados Unidos para el acceso a diversos biológicos que no están dentro del portafolio mexicano.