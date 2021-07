La ONU le quedó ‘mal’ a la 4T... porque no compró medicinas que no cumplen requisitos de seguridad

El 10 de junio la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) informó al Gobierno federal que no tuvo éxito en la adquisición de 710 claves de medicamentos y 286 de material de curación debido a factores como no cumplir con el requisito mínimo de seguridad y precios no razonables, informó este martes Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud.

Asimismo, el organismo planteó una solución que implicaba una espera de 60 días, es decir, 45 días de compra más 15 días de contrato.

“En consecuencia, la UNOPS planteó una solución, pero la alternativa implicaba, en el mejor escenario, esperar 60 días, y no contábamos con ese tiempo”, indicó Alcocer Varela.

En respuesta, la administración de la Cuarta Transformación implementó un ‘Plan B’ para el abastecimiento de fármacos.

En 37 días, la actual administración logró adquirir lo que la UNOPS no pudo en 10 meses, dijo el titular de la Secretaría de Salud. “De manera eficiente, en 37 días logramos adquirir lo que al organismo le tomó 10 meses”, celebró.

El funcionario detalló que se adquirieron 950 claves, de las cuales 639 corresponden a medicamentos y 311 a material de curación.

Esto en volumen representa mil 729 millones de piezas, 816 millones de medicamentos y 912 piezas de material de curación.

En términos de ahorro, Alcocer Varela dio a conocer que se contaba con presupuesto de 38 mil 727 millones de pesos, logrando adquirir lo necesario con 31 mil 547 millones de pesos. Es decir, se logró un ahorro de 7 mil 180 millones de pesos.