No seas egoísta: Aunque ya estés vacunado vs. COVID, debes utilizar cubrebocas en esta situación

¿Crees que porque ya te vacunaron contra el COVID-19 puedes empezar a decirle ‘adiós’ al cubrebocas? El doctor Francisco Moreno Sánchez, responsable del programa COVID-19 en el Centro Médico ABC Observatorio, remarca que esto no es así.

Ante el avance de la vacunación COVID (la dosis ya se aplica a personas de 40 a 49 años en gran parte del país), el especialista remarcó el cubrebocas es “forzosamente” obligatorio en aquellos hogares donde personas vacunadas convivan con personas no vacunadas.

El doctor remarcó que las y los mexicanos que han recibido algunas de las seis dosis aprobadas en México tienen una mayor protección contra el virus SARS-CoV-2, pero aún pueden contagiarse con el patógeno.

La situación es peor para quienes aún no reciben una dosis de los biológicos.

“La personas no vacunadas no están protegida para tener una enfermedad leve o asintomática, y puede presentar una enfermedad que le cause la muerte”, indicó.