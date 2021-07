Me pusieron la vacuna COVID de CanSino, ¿me puedo poner la dosis de otra farmacéutica?

La gran mayoría del personal educativo recibió en meses recientes la vacuna COVID de CanSino, de una dosis, con miras a preparar el regreso a clases presenciales.

Sin embargo, y ante la propagación de nuevas variantes del nuevo coronavirus, muchas de las personas que recibieron este biológico se cuestionan si pueden recibir la vacuna de otra farmacéutica como refuerzo.

A estas dudas contestó el doctor Francisco Moreno Sánchez, responsable del programa COVID-19 en el Centro Médico ABC.

“Desafortunadamente, (CanSino) es una vacuna que no ha completado la fase tres, es decir, no sabemos cuál es la eficacia real y seguimos pidiendo que nos expliquen y digan por qué no tenemos resultados de la fase tres”, dijo en el EF Meet Point Virtual: COVID ¿En verdad terminó el peligro de la pandemia? La carrera de las vacunas vs las variantes.

El especialista señaló que ante la ausencia de esos datos, no se puede hacer una recomendación sobre si las mexicanas y mexicanos que recibieron la dosis de la farmacéutica china pueden pedir que se les aplique las otras disponibles: Pfizer, ‘Sputnik V’, AstraZeneca, Johnson & Johnson o Sinovac.

“En cuanto nos diga Cansino ‘no funciona’, entonces vamos a empezar a usar otra vacuna”, remarcó.

Moreno señaló que esta situación podría ser la misma que experimenten los mexicanos que participaron en otro ensayo de fase 3 de vacunas COVID: el de la empresa CureVac.

“Si tuviste CureVac, tienes que checar con el laboratorio y con el especialista cuándo te tienes que poner otra vacuna para estar protegido. Todos queremos estar protegidos”, comentó.