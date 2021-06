¿Las personas en situación de calle son inmunes al COVID-19?: Estas son las hipótesis

Hasta el momento en México no se tienen casos reportados de personas en situación de calle contagiadas por COVID-19, lo que ha llamado la atención de diversas organizaciones civiles y de científicos.

¿La gente que vive en la calle no se contagia de COVID-19?, ¿son más resistentes a las bacterias y virus?: son sólo algunas de las interrogantes que inquietan a los investigadores ante la falta de registros por SARS-CoV-2 entre las personas que no habitan en un hogar.

De acuerdo con la doctora Alí Ruiz Coronel, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, existen algunas hipótesis para explicar este hecho:

1) Un sistema inmunológico robustecido en la supervivencia en condiciones adversas

2) Exclusión social que minimiza la interacción con otras personas

3) El uso de solventes, consumidos por una gran parte de esta población, los cuales podrían tener efecto parecido al gel antibacterial

Aunque estas premisas podrían explicar los bajos o nulos registros de casos COVID en esta población, “la razón real de la baja afectación todavía es desconocida”, asegura Ruiz Coronel.

“Es necesario determinar si estas personas no se han infectado o, por el contrario, han tenido contagios que pasaron inadvertidos y no fueron registrados, la forma de determinarlo es mediante pruebas de anticuerpos, ya que no es suficiente la búsqueda de síntomas”, precisó.

Con el objetivo de tener un registro y mayor control sobre las personas en situación de calle, la UNAM emprendió un proyecto para proporcionar pruebas COVID gratuitas a este sector. Además, investigará la influencia de los factores biológicos y sociales asociados al SARS-CoV-2 para crear políticas públicas de salud dirigidas a esta población.