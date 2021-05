Mezclar vacunas de Pfizer y AstraZeneca causa fatiga y jaqueca

La combinación de las dosis de las vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca y Pfizer-BioNTech aumentó los efectos secundarios de los pacientes, como fatiga y dolores de cabeza, según los primeros hallazgos de un estudio que aún no ha demostrado qué tan bien se defiende esta mezcla contra el virus.

Las personas que recibieron una primera dosis de la inyección de AstraZeneca seguida de la vacuna de Pfizer-BioNTech informaron que sufrieron efectos secundarios más breves después de cuatro semanas, según investigadores de la Universidad de Oxford en la revista médica The Lancet.

Lo mismo ocurrió cuando se hizo de manera inversa, es decir, primero la dosis de Pfizer-BioNTech y después la de AstraZeneca.

Los investigadores y los funcionarios de salud pública están examinando estrategias sobre la posibilidad de combinar dos inyecciones diferentes, ya que muchas naciones de ingresos bajos y medianos intentan descubrir cómo hacer frente a la escasez de vacunas.

La garantía de que las vacunas que no coinciden siguen siendo seguras y efectivas facilitaría a los gobiernos la gestión de sus existencias y proporcionaría más información sobre una combinación que ya se utiliza en algunos países.

En Francia, por ejemplo, a las personas que recibieron una primera dosis de la vacuna AstraZeneca, antes de que el gobierno la restringiera a pacientes mayores, se les ofrece la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech para su segunda inyección.

“Es un hallazgo realmente intrigante y no algo que necesariamente esperábamos”, dijo Matthew Snape, profesor de pediatría y vacunas de Oxford que dirige el ensayo. “Si esto se relacionará o no con una respuesta inmune mejorada, aún no lo sabemos; descubriremos esos resultados en unas pocas semanas “.

Ausencias laborales

El estudio no señaló ningún problema de seguridad y los efectos secundarios más fuertes desaparecieron después de unos días, dijo en una conferencia telefónica. Los resultados sugieren, sin embargo, que los horarios de dosis mixtas podrían resultar en un aumento en las ausencias laborales el día después de la vacunación, según Snape.

“No querría vacunar a una sala llena de enfermeras con horarios mixtos el mismo día”, dijo.

Alrededor del 10 por ciento de los participantes que recibieron dosis mixtas informaron fatiga severa, por ejemplo, en comparación con aproximadamente el 3 por ciento de los inoculados con un solo tipo de vacuna, muestra la investigación.

Todos los participantes del estudio tienen 50 años o más. Es posible que las reacciones sean aún más fuertes en pacientes más jóvenes, según Snape.

Los investigadores también están probando un intervalo de dosificación más amplio de 12 semanas entre inyecciones y planean expandir la investigación para abarcar las vacunas de Moderna Inc. y Novavax Inc.

No todas las vacunas pueden funcionar cuando se mezclan, pero los investigadores creen que se puede hacer con aquellas que comparten el mismo objetivo, en este caso, la proteína de pico del virus. El régimen mixto se conoce como refuerzo heterólogo.