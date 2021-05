¿Tomas agua saborizada? Podrías consumir más azúcares que en una Coca

Bebidas como Jumex Frutzzo, Bonafont Juizzy, Bonafont Levite, Peñafiel o Del Valle Naranja&Nada contienen más azúcares libres de los que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda ingerir por día.

En su edición de mayo, la Revista del Consumidor de Profeco publicó un análisis sobre 26 aguas saborizadas que se comercializan en México.

El estudio divide a las bebidas en aquellas que no calóricas, sin edulcorantes no calóricos con azúcares añadidos, con edulcorantes no calóricos y azúcares añadidos.

El análisis recuerda que la OMS recomienda una ingesta diaria máxima de 25 gramos de azúcares libres, que incluye azúcares añadidos y los naturalmente presentes en jugos de fruta, miel, jarabes y concentrados de fruta.

La revista indica que México tiene el primer lugar en obesidad en América Latina, y que la primera causa de muerte en el país en edad productiva (18 a 49 años) es la diabetes, cuyo 90% de los casos tiene por causa la obesidad relacionada directamente con desequilibrios en la dieta y el sedentarismo.

De las 26 bebidas analizadas, Profeco destaca que Bonafont Kids tiene una información engañosa. La etiqueta de la bebida indica “Sin azúcar añadida” y especifica que no contiene sacarosa. Sin bien es cierto, incluye fructuosa y solo 1 por ciento de jugo. Además, se ofrece como Agüita de Fruta con jugo natural de Naranja”, pero el contenido de fruta es de únicamente 1 por ciento. Profeco advierte que sin azúcar no significa sin azúcares.

Además, Frutzzo, la limonada mineralizada de Jumex, tiene hasta 2.3% menos del contenido neto declarado en su presentación de 1.5 litros.

De las aguas o bebidas saborizadas sin edulcorantes no calóricos con azúcares añadidos, la Profeco destacó los excesos de azúcares de Orangina.

Si te tomas esta bebida carbonatada sabor naranja en su presentación de 330 ml rebasas la ingesta de azúcares libres recomendada por la OMS, por lo que ya no podrías consumir azúcares en otra bebida o alimento o alimento durante el día. Esta bebida tiene 33.3 g de azúcares, superior incluso a los 25 g que tiene una Coca Cola del mismo tamaño.

De la aguas o bebidas saborizadas con edulcorantes no calóricos y azúcares añadidos, la naranjada mineralizada Jumex Frutzzo de 600 ml te añade 48 g de azúcares, con lo que habrás rebasado la ingesta diaria recomendada por la OMS. Es más, tiene más azúcares que los 45 g de una Coca Cola del mismo tamaño.

Bebidas cuyos contenidos de azúcares tienen 25 o más g por envase