¿Quién será el próximo Capitán América?

La película que dirige Sean Penn, los nombres ganadores para los lobitos del Zoológico de Chapultepec y otros temas para que relajes tu mente.

Anthony Mackie será el próximo Capitán América

El actor estadounidense Anthony Mackie será el protagonista de la cuarta entrega de Capitán América, la primera película sobre este superhéroe de Marvel que no tendrá a Chris Evans al frente del reparto.

El portal Deadline señaló este miércoles que Malcolm Spellman, y Dalan Musson se encargarán del guion de esta cinta de la que no se sabe mucho más por ahora.

Mackie ha interpretado al personaje de Falcon en varias películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, en inglés).

Sin embargo, su rol adquirió un nuevo significado cuando en Avengers: Endgame (2019), la cinta en la que se despidió Chris Evans como Capitán América, Falcon recibió el famoso escudo estrellado de este superhéroe.

Los dilemas personales de Falcon sobre si debía o no asumir el rol de Capitán América fueron una parte fundamental de la serie de Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, que se estrenó el pasado marzo.

En cualquier caso, la poderosa imagen en Avengers: Endgame de un superhéroe negro con el escudo de Capitán América, poco menos que el patriotismo estadounidense encarnado en una figura de Marvel, sirvió para continuar dialogando sobre el racismo a través de las películas y series del MCU.

Fuiste testigo de sus primeros aullidos🐺, de sus primeros pasos🐾 y ahora nos ayudaste a nombrar a las crías de #LoboMexicano que nacieron en el Zoológico de #Chapultepec.



Para Mixtzin, Suré, Okami, Doni y Yolotli tú ya eres parte de la manada💕, ¡auu! https://t.co/xaO9WLWK3G pic.twitter.com/8QCYAY8leW — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) August 18, 2021

Estos son los nombres que ganaron para los lobitos mexicanos del Zoológico de Chapultepec

Mixtzin, Suré, Okami, Doni y Yolotli son los nombres que recibieron los cinco cachorros de lobo mexicano (tres machos y dos hembras) que nacieron el pasado 24 de abril de este año, en el Zoológico de Chapultepec, de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, luego de una encuesta en línea en la que participaron 15 mil 15 personas.

Del 17 de junio al 15 de agosto, se recibieron 73 mil 118 votos, de los cuales 26 mil 799 fueron para los cinco nombres ganadores:

1. Mixtzin (nubecita): 5 mil 843 votos

2. Suré (que tiene corazón): 5 mil 777 votos

3. Okami (lobo en japonés): 5 mil 662 votos

4. Doni (flor en otomí): 4 mil 945 votos

5. Yolotli (corazón): 4 mil 572 votos

El lobo mexicano es una especie que desde los años 50 fue perseguida, cazada y envenenada por la humanidad, lo que casi provoca su extinción en los años 70. Actualmente, actividades humanas ilegales como la cacería furtiva aún amenazan a esta especie.

Los Zoológicos de la Ciudad de México son fundamentales para la conservación del lobo mexicano. En el Zoológico de Chapultepec han nacido ocho camadas de lobo mexicano, como parte del Programa Binacional México – Estados Unidos para la Conservación del Lobo Mexicano.

Sean Penn, con su hija Dylan, dirige de nuevo en ‘Flag Day’

Sean Penn está cansado de hacer películas.

Todavía hace algunas, pero principalmente cumple compromisos que asumió hace años. Después de eso, no está seguro cuánto más actuará o dirigirá.

Penn, el actor -y a veces cineasta- inconformista de 61 años está felizmente fuera de sintonía de muchas de las corrientes dominantes en Hollywood.

Eso hace que Flag Day, una nueva cinta que dirigió y coprotagoniza, sea una rareza para un actor que alguna vez fue voraz y que en la última década ha estelarizado solo unas pocas películas, incluyendo Entre la razón y la locura y Fuerza antigángster. En el drama de padre e hija que MGM estrena el viernes en cines comerciales, Penn interpreta al padre ausente y a veces encarcelado de Jennifer, interpretada por su hija en la vida real, Dylan Penn.

Y Penn suena cada vez más como alguien para quien el romance del cine se ha desvanecido. Echa de menos las películas de Hollywood que no son “simplemente películas estrambóticas tipo Cirque du Soleil”, dijo.

'Mi pobre angelito' es protagonizada por Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates, Aisling Bea, Kenan Thompson. (Disney+)

‘Mi pobre angelito’: este será el elenco de la nueva película

Disney+ anunció que la película Home Sweet Home Alone, de 20th Century Studios, estrenará el 12 de noviembre exclusivamente en el servicio de streaming.

Max Mercer es un niño travieso e ingenioso que queda solo en casa cuando su familia se va de vacaciones a Japón. Cuando un matrimonio que intenta recuperar una invaluable reliquia de familia pone la mira en la casa de la familia Mercer, Max será quien tenga que protegerla de los intrusos, y hará todo lo que esté a su alcance para no dejarlos entrar.

Esto da lugar a desopilantes situaciones de proporciones gigantescas, pero a pesar del caos total y absoluto que se produce, Max finalmente se da cuenta de que no hay lugar como el propio hogar dulce hogar.

La película está protagonizada por Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt), Rob Delaney (Deadpool 2), Archie Yates (Jojo Rabbit), Aisling Bea (Living with Yourself), Kenan Thompson (Saturday Night Live), Tim Simons (Veep), Pete Holmes (La vida secreta de tus mascotas 2), Devin Ratray (Mi pobre angelito), Ally Maki (Toy Story 4), Chris Parnell (Al diablo con las noticias) y dirigida por Dan Mazer (Mi abuelo es un peligro).

El guion es de Mikey Day & Streeter Seidell (Saturday Night Live), la historia es de Mikey Day & Streeter Seidell y John Hughes (Mi pobre angelito) basada en un guion de John Hughes. Hutch Parker (X-Men: Dark Phoenix) y Dan Wilson (Día del atentado) son los productores y Jeremiah Samuels (Stuber) el productor ejecutivo.

