¡Ringo Starr no para! A sus 81 años anuncia nuevo disco: ‘Change The World’

Luego de Zoom In lanzado en marzo de 2021, Ringo Starr no para en la música y a sus 81 años anuncia el lanzamiento de su nueva producción Change The World, que verá la luz el próximo 24 de septiembre. Mientras, el legendario baterista de los Beatles muestra el primer adelanto ‘Let’s Change The World’.

La nueva producción se grabó en el estudio Roccabella West propiedad del músico británico, quien reveló que ha invitado a algunos “nuevos amigos” a participar en el lanzamiento como Steve Lukhater y Joseph Williams, de Toto; Joe Walsh, de Eagles, así como Linda Perry, Trombone Shorty.

“Qué bendición ha sido durante este año tener un estudio aquí en casa y poder colaborar con tantos grandes músicos, algunos con los que he trabajado antes y algunos nuevos amigos”, dijo en un comunicado Ringo Starr al anunciar Change The World.

La nueva producción compuesta por cuatro canciones podrá conseguirse en formato digital y en CD a partir del 24 de septiembre de 2021, y en vinilo desde el 19 de noviembre.

La primera canción que se dio a conocer fue precisamente ‘Change de World’, escrita por Joseph Williams y Steve Lukather, quienes también tocaron en la pista de un corte marcadamente optimista:

Cambiemos el mundo / Un día a la vez hasta que lo hagamos / Cambiemos el mundo / Hay amor más que suficiente para todos.

La canción, que se puede escuchar al inicio, incluye un solo de guitarra memorable de Lukather, quien es un miembro habitual de la banda All Starr desde 2012.

Nacido como Richard Starkey el 7 de julio de 1940, en Liverpool, Merseyside, Inglaterra, Ringo Starr es quizá el baterista más famoso del planeta, y el 7 de julio pasado llegó a la maravillosa edad de 81 años aún en activo.

Ringo Starr fue nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico en 1965. En 2015 fue incluido en el Salón del Fama del Rock and Roll, recibiendo el Premio a la Excelencia Musical (los Beatles fueron incorporados en 1988). Starr recibió el título de caballero en los honores de Año Nuevo de 2018.