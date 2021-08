Ringo Starr anuncia nuevo disco a sus 81 años

No te pierdas estas notas que esperamos relajen un poco tu mente. Este martes tenemos información sobre el disco de Ringo Starr, la saga en anime de Star Wars, el color del 2022 y más.

¡Ringo Starr no para! A sus 81 años anuncia nuevo disco

Luego de Zoom In lanzado en marzo de 2021, Ringo Starr no para en la música y a sus 81 años anuncia el lanzamiento de su nueva producción Change The World, que verá la luz el próximo 24 de septiembre. Mientras, el legendario baterista de los Beatles muestra el primer adelanto Let’s Change The World.

La nueva producción se grabó en el estudio Roccabella West propiedad del músico británico, quien reveló que ha invitado a algunos “nuevos amigos” a participar en el lanzamiento como Steve Lukhater y Joseph Williams, de Toto; Joe Walsh, de Eagles, así como Linda Perry, Trombone Shorty.

“Qué bendición ha sido durante este año tener un estudio aquí en casa y poder colaborar con tantos grandes músicos, algunos con los que he trabajado antes y algunos nuevos amigos”, dijo en un comunicado Ringo Starr al anunciar Change The World.

La nueva producción compuesta por cuatro canciones podrá conseguirse en formato digital y en CD a partir del 24 de septiembre de 2021, y en vinilo desde el 19 de noviembre.

La primera canción que se dio a conocer fue precisamente ‘Change de World’, escrita por Joseph Williams y Steve Lukather.

‘Soy feliz, seré mamá’: Mon Laferte espera a su primer bebé

Mon Laferte compartió en su cuenta de Instagram que espera a su primer bebé. La cantante dijo a sus 3.3 millones de seguidores que desde hace un año estaba intentando quedar embarazada. ‘’El deseo me vino a los treinta y tantos, porque antes no quería tener hijos’', expresó.

‘’Estoy embarazada. No debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar a los tres meses para contarlo(...) Siento que no puedo seguir avanzando en la vida si no hablo con ustedes y si no les hablo con honestidad y la verdad’', contó la chilena.

La cantante también dijo que ha sido un año difícil para ella, ya que tuvo cambios hormonales importantes a lo largo del proceso para quedar embarazada y junto con ello tenía que sacar su carrera adelante, ‘’estar ahí, cuando estoy en otra’', contó a sus fans.

Mon señaló que podrá salir por algunas semanas más para realizar presentaciones y entrevistas y después tendrá que estar en reposo.

Finalmente, Laferte se despidió se sus fans con las palabras ‘’Espero verles muy pronto, con una panza hermosa para cantarles, ahora seremos dos’'.

Quetzal, el verde que dará color al 2022

El color ‘Quetzal’, un verde oscuro y vibrante, será el color de 2022, según Trendo.

Para 2021, la agencia mexicana predijo que el color jacaranda (o lila) sería el tono del año en representación del duelo y la esperanza.

En tanto, de este año al 2022 se ve una transición entre jacaranda y el quetzal, afirma.

“Quetzal es el más puro de los verdes aterrizado a un tono oscuro y sumamente rico. Es el color que simboliza el juego, el dinero, el azar. Detrás de su tono está la fascinación por lo natural, el campo y lo orgánico. Representa todo lo que se mueve, cambia y varía”, según Trendo.

El verde es el color contrario al rojo, de acuerdo con la teoría del color. “Si uno representa lo prohibido, el otro representa la permisividad. Tal y como en los semáforos, el verde representa avanzar, seguir adelante, continuar: tú dale”.

Además, Trendo recuerda que el quetzal es un ave endémica de México y tenía un valor simbólico para los mayas y los aztecas; es visto como el color de la belleza. Si bien las plumas de esta ave eran usadas para la indumentaria imperial, no eran cazadas.

En su análisis de tendencia, la agencia señala que este color verde se ha visto en pasarelas de casas de moda de lujo (quizá recuerdes los crocs stilettos de este color de Balenciaga), en celebridades y en diseño.

Reimagine the galaxy with #StarWarsVisions, an Original Series featuring stories from seven visionary Japanese anime studios, streaming September 22 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/Gd02yB9rcU — Star Wars (@starwars) August 17, 2021

Star Wars: Visions, la saga galáctica entra al mundo del anime

Star Wars presentó este martes el primer tráiler de Star Wars: Visions, la serie con la que la exitosa y longeva saga galáctica se adentra en el mundo del anime.

Los rasgos estilísticos habituales de la animación japonesa se funden ahora con las tramas de Star Wars en esta producción televisiva que se estrenará en la plataforma Disney+ el próximo 22 de septiembre.

Star Wars: Visions contará con nueve cortos creados por siete estudios de animación diferentes.

James Waugh, que es vicepresidente de Lucasfilm para el contenido y la estrategia de la saga, destacó “la visión única” que han aportado estos estudios de anime a la mitología de Star Wars.

Waugh también apuntó que esta serie rinde homenaje “a una galaxia que ha sido de gran inspiración para muchos narradores visionarios”.

L'ouverture tant attendue de #DrawnToLife est à nos portes! Découvrez ce spectacle familial unique qui rend hommage à l’art de l’animation de #Disney dès le 18 novembre, à @DisneySprings au @WaltDisneyWorld, à Orlando! 🎫 https://t.co/Ym00ZYSRvf #DisneySprings #WaltDisneyWorld pic.twitter.com/3iwT0cVtIQ — Cirque du Soleil (@Cirque) August 17, 2021

Disney anuncia la fecha de estreno del espectáculo del Cirque du Soleil

La compañía Walt Disney anunció este martes que el espectáculo familiar ‘Drawn to Life’ del Cirque du Soleil se estrenará el próximo 18 de noviembre en el complejo Walt Disney World Resort, en Florida, después de más de un año de “espera”, como dijo la empresa recreativa en un comunicado.

El show tenía previsto su estreno en marzo del año pasado, pero la pandemia de la COVID-19 obligó a posponer la puesta en marcha de esta “carta de amor al arte de la animación de Walt Disney”, como lo definió Daniel Lamarre, presidente y director ejecutivo de Cirque du Soleil Entertainment Group.

Escrita y dirigida por Michel Laprise, la trama llevada con apoyo de diez actos acrobáticos gira en torno a Julie, una niña que descubre que su padre animador de Disney dejó un trabajo inacabado, tras lo cual se embarca en una búsqueda plagada de sus recuerdos de infancia de Disney.

Con información de Bloomberg y EFE