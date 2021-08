Entrevista exclusiva con Niza Buenrostro.

CDMX — En la entrevista exclusiva de Niza Buenrostro para El Financiero, la cantante nos contó el trasfondo del tema “Yo Sé Que Sabes” en donde habla de una relación de dos personas opuestas que no concretan en algo formal y recaen en la famosísima toxicidad sentimental. Le preguntamos que si esta historia era propia ya que en todas sus canciones nos deja saber de ella, tanto sus energías como emociones y sentimientos: nos dijo que no como tal, pero si era la combinación de una historia propia y una del autor de “Suave”; el tema se estrenó el 8 de julio de 2021, mismo que describió como pasional, amoroso y sensual. También nos confesó que es muy posible que se concreten nuevos duetos con Charles Ans; ya lo han platicado y lo mejor es que seguirá conservando su género “urban-indie”, como ella le llama y destaca. De igual forma nos comentó que le gustaría hacer dueto con el mexicano, Siddhartha.





La artista nos declaró que su propia canción favorita es “La Clave”, disfrutó de hacer ese vídeo en el que podemos observar tonos rosados y la letra es muy especial porque dice los secretos para mantener una relación sana en la que nadie sale herido, son los factores clave de una buena relación, además nos platicó que en agosto podríamos escuchar este y otros temas en vivo ya que hay un concierto programado en Satélite, CDMX; nos dará más datos a través de sus redes sociales, los cuáles son manejados por ella y si quieres unirte a su Club de Fans “Claniza” bastará con mandarle mensaje de que la sigues en Spotify.





En más confianza nos mencionó los personajes que la inspiraron en el mundo de la música y moda, así que ahora sabremos el detrás de sus combinaciones de piel y cuero:

“The Beatles fueron los que me introdujeron al mundo de la música ya que mi papá los ponía desde que yo era muy pequeña, actualmente escuchaba mucho a Mac Miller persona que me pesó mucho su muerte, Gwen Stefani, Ariana grande, Nicki Nicole, han sido de mis actuales inspiraciones. En cuanto moda me siento muy atraída por las tendencias Noventeras, como los looks inspirados en Kurt Cobain con toques más actuales y urbanos”.

Para finalizar, Niza Buenrostro les aconsejó a los artistas emergentes mucha paciencia, no perder el entusiasmo, seguir sus sueños y metas.





Ayometzi Torres