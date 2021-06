Series y otros contenidos en HBO Max para maratonear

HBO Max está disponible en México desde el martes con una variedad de títulos en películas y series de comedia, romance, terror y otros géneros.

Se trata del nuevo servicio de streaming de Warner Media que suma contenidos de firmas como Warner, HBO, Cartoon Network y hasta DC.

Consejo de amigos: Toma agüita, descansa y no te desveles hoy. Mañana por la tarde comenzará nuestro primer maratón. #HBOMax #AlMáximo pic.twitter.com/rCIt56R6fx — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) June 28, 2021

Estos son algunos de los contenidos de los que vale la pena hacer maratones.

· Euphoria

· Game of Thrones

· Harry Potter

· Friends

· The Big Bang Theory

· Sex and the City

· Gossip Girl

· Two and a Half Men

· The Sopranos

· Chernobyl

· Last Week Tonight with John Oliver

· Allen v. Farrow

· Animals

· I’ll be gone in the dark

· Ballers

· Band of Brothers

· Barry

· Big Little Lies

Contenido de Cartoon Network

· Ben 10

· Las Chicas Superpoderosas

· Clarence

· Coraje, El Perro Cobarde

· Don Gato

· Supersónicos

· Los Picapiedra

· Tom y Jerry

· Scooby Doo