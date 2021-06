¡Prepárate para HBO Max en México!: Checa esta promoción y otros planes

HBO Max estará disponible en México a partir del 29 de junio con una variedad de títulos en películas y series de comedia, romance, terror y otros géneros.

A continuación te presentamos la opción en planes, costos y los descuentos que ofrece.

Existen dos planes disponibles:

1) Estándar: Tiene un costo de 149 pesos mensuales. Ofrece reproducción de contenido en tres dispositivos simultáneos, resolución 4K y Full HD, y puede usarse en cualquier dispositivo compatible con la aplicación.

2) Móvil: Cuesta 99 pesos al mes. Está disponible para tablets o smartphones y sólo permite un dispositivo a la vez con acceso al contenido.

En ambos planes existe la opción de pagar por tres y hasta doce meses con descuento extra:

Trimestral

-Estándar: 399 pesos

-Móvil: 269 pesos

Anual

-Estándar: 1, 249 pesos

-Móvil: 829 pesos

Desde el 29 de junio y hasta el 31 de julio, la compañía ofrecerá un 50 por ciento de descuento para usuarios nuevos, por lo que el plan estándar el plan estándar podrá contratarse por 74 pesos mensuales y el móvil por solo 49 pesos al mes.

Algunos títulos que se podrán disfrutar desde su lanzamiento son todas las películas de Harry Potter, El Señor de los Anillos y Matrix.

Además, promete series como Friends, Sex on the City, The Big Bang Theory y Big Little Lies.

También ofrecerá estrenos más recientes como Tom y Jerry, Mortal Kombat, Judas y el Mesías Negro y Godzilla vs Kong.