Los contratos mixtos evitan el corto circuito

Pues al parecer el Gobierno de México pudo despertar el interés del capital privado en el sector energético, pues fue a través de la Secretaría de Energía, que anunció recientemente que construirá 38 nuevas plantas de generación de energía renovable bajo la estructura de inversión mixta entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y empresas privadas.

Luego de llevar a cabo algunos ajustes al modelo de contrato para hacerlo más atractivo para los empresarios de México y el mundo, la Secretaría de Energía, que comanda Luz Elena González, junto con la CFE, que lleva Emilia Calleja, rebasaron las expectativas para un modelo de negocio que en un inició generó más dudas que certezas, y con el que se podrán aportar más de 7 mil 500 megawatts (MW) de generación renovable a la matriz energética de México.

Y es que además de la importancia para el medio ambiente, al ofrecer energía que tiene un impacto menor, es de suma relevancia para México invertir en fuentes renovables, pues resulta un complemento perfecto para la energía firme; es decir, las renovables son grandes aliadas como suministro de respaldo.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó en una de sus conferencias mañaneras que la entrada en operación de más centrales de ciclo combinado y energías renovables permitirán agregar 28 mil MW al sistema eléctrico para el cierre del sexenio, y aclaró que las inversiones mixtas se realizan con ayuda de financiamiento privado, pero la operación y la propiedad de las plantas quedará en manos de la CFE.

En este rubro, el gobierno prevé que cuando termine el sexenio poseerá el 57 por ciento de la generación eléctrica en el país, pero si se considera que toda esa inversión de proyectos mixtos va a regresar a la CFE, porque la CFE sigue siendo la propietaria al final del plazo de la inversión, estaríamos hablando de cerca del 65 por ciento del total de la generación en manos del Estado mexicano.

Sin embargo, a pesar de que se asignaron 38 plantas, de acuerdo con datos de la propia Comisión Federal de Electricidad, se evaluaron un total de 82 proyectos, más del doble de los aprobados.

De este número, 38 proyectos fueron adjudicados, mientras que 31 plantas se declararon desiertas, y más simplemente no calificaron. Entre las empresas que destacaron por haber recibido un contrato mixto se encuentra Cubico México, Eléctrica ASELCO, Thermion Energy, Terralia Energía y Campo, entre otras.

Esperemos que el éxito de este modelo de contratos mixtos para el sector eléctrico pueda ser extendido para otros proyectos sustanciales de la CFE, es decir, ciclo combinado y otros más convencionales, con la finalidad de garantizar el suministro eléctrico que requiere un país con una economía pujante y con el tamaño de perspectivas que tiene México. Y por otro lado, que también este modelo sea replicado en las actividades petroleras donde Pemex necesita tanta ayuda.