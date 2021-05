Policía de la CDMX encuentra cheque por 40 mdp y lo devuelve

Este martes tenemos para ti información sobre las semifinales de la liguilla, la inversión en carne falsa del rapero Drake, el policía capitalino que encontró un cheque y lo devolvió y más.

Un oficial de la #PBI de la #SSC encontró un cheque por cobrar, por 40 millones de pesos, que resguardó y devolvió a su dueño, en @AlcaldiaMHmx. https://t.co/fSqNMjgoGs pic.twitter.com/90mTQcIEvs — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 18, 2021

Policía honesto encuentra cheque por 40 mdp y lo devuelve

Mario Hernández, uniformado de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la Ciudad de México, encontró un cheque firmado por 40 millones de pesos mientras realizaba un recorrido en la calle Tres Picos, en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

Hernández resguardó el cheque e informó a sus superiores. Después, buscó la ubicación de la empresa que lo giró y se dirigió a avenida Horacio, donde se entrevistó con el gerente de seguridad, quien agradeció al policía por su honradez y el tiempo dedicado para devolver el documento.

El cheque fue resguardado por el Departamento de Finanzas del banco.

Mario tiene 25 años de servicio como policía de la CDMX. “Me siento orgulloso de haber entregado este cheque”, expresó el ciudadano. Además, recibió la felicitación de sus superiores y del titular de la SSC, Omar García Harfuch.

Esta será la primera vez que los Mac profesionales tengan procesadores principales propios. (Bloomberg)

Apple renovará sus MacBook Pro y MacBook Air

Apple está preparando el lanzamiento de varios computadores portátiles y de escritorio Mac nuevos con procesadores más rápidos, nuevos diseños y conectividad mejorada a dispositivos externos, acelerando el esfuerzo de la compañía para reemplazar los chips de Intel y superar a los fabricantes de computadoras rivales.

La revisión abarca una amplia gama de Mac, incluido el computador portátil de gama alta de Apple, el MacBook Pro; el computador portátil destinado al mercado masivo, el MacBook Air; y sus computadores de escritorio, Mac Pro, iMac y Mac mini, según personas familiarizadas con el asunto.

Se espera que los MacBook Pros rediseñados debuten a principios de este verano, dijeron las personas, que hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de un asunto interno.

Estos serán seguidos por un MacBook Air renovado, un nuevo MacBook Pro de gama baja y una nueva estación de trabajo Mac Pro. La empresa también está trabajando en un Mac mini de sobremesa de gama alta y en un iMac más grande. Las máquinas contarán con procesadores diseñados por la propia empresa que superarán con creces el rendimiento y las capacidades de los actuales chips M1, dijeron las personas.

Drake se suma a la creciente lista de celebridades que respaldan la carne falsa, entre ellas Serena Williams y Jay-Z. (Shutterstock)

El rapero Drake invierte en fabricante de carne falsa

Volvemos con el auge de la carne falsa. Daring Foods ha recaudado 40 millones de dólares de inversionistas, incluido el artista Drake, tras el debut de su pollo de origen vegetal el año pasado.

La ronda de financiación de la serie B fue liderada por D1 Capital Partners y otros inversionistas existentes como Maveron y Palm Tree Crew se unieron, dijo Daring. La compañía, que declinó comentar sobre su valoración, recaudó 8 millones de dólares en octubre.

Si bien la carne de res falsa ha cobrado mucha atención en la categoría de carne de imitación, el pollo es la más popular en Estados Unidos, convirtiéndola en un objetivo obvio para los fabricantes de origen vegetal. Se proyecta que la categoría mundial de pollo a base de plantas alcance los 8 mil millones de dólares para 2030, según una estimación de Future Market Insights.

“La primera ola de productos de origen vegetal se centró realmente en el sabor y la textura, pero luego se sacrificaron otros elementos, como la salud”, dijo Ross Mackay, cofundador que se desempeña como director ejecutivo de Daring. A diferencia de otras carnes de origen vegetal, Daring se destaca porque es baja en calorías y tiene pocos ingredientes.

Cruz Azul deberá pasar por encima de Pachuca, en una serie que comienza el miércoles en el estadio Hidalgo. (AP)

¿Será Cruz Azul el próximo gigante que caiga ante Pachuca?

No importa tanto como se inicia un torneo sino como se termina.

Esa es la consigna de Pachuca en el tramo decisivo de la liga mexicana.

Los Tuzos comenzaron sin triunfos en las primeras nueve fechas del torneo Apertura. Ya nadie se acuerda de esas aciagas semanas. Tras haber eliminado a dos de los grandes del futbol local, Pachuca tiene ahora en la mira a Cruz Azul en las semifinales.

El mal arranque puso en duda la gestión del entrenador uruguayo Paulo Pezzolano, pero la dirigencia apostó por la paciencia y, a partir de la décima fecha, el equipo hidalguense ganó seis de sus siguientes ocho para avanzar al repechaje.

Ya en la fase definitoria, los Tuzos dieron cuenta del Guadalajara y en los cuartos de final se impusieron al América.

La Máquina lideró la fase regular, en la que empató una marca de triunfos consecutivos con 12 y se quedó a solo dos de establecer un récord de puntos para un torneo corto en México — en disputa desde 1996.

Cruz Azul viene de imponerse en cuartos de final ante un Toluca que les vendió cara la derrota y se encuentra en semifinales por segundo torneo consecutivo. Su obsesión es romper una racha de casi 24 años sin proclamarse campeón de liga.

Pero antes deberán pasar por encima de Pachuca, en una serie que comienza el miércoles en el estadio Hidalgo.

A sus 50, Naomi Campbell anuncia que es mamá de una bebita

Naomi Campbell dice que es mamá de una bebita.

La supermodelo de 50 años anunció la noticia este martes en su cuenta de Instagram, donde publicó una foto de su mano sosteniendo un pie de bebé.

Escribió: “Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de toda la vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay amor más grande”.

Un portavoz de Campbell declinó proporcionar más información.

Figuras de la industria de la moda no tardaron en felicitar a la modelo.

En 2017, Campbell habló sobre su deseo de ser madre y dijo: “Como está la ciencia, creo que puedo hacerlo cuando quiera”.

Con información de AP y Bloomberg