¡Tercera llamada! Revelan tráiler de ‘Loki’, la nueva serie de Disney+ protagonizada por Tom Hiddleston

Este lunes se dio a conocer el nuevo tráiler de Loki, Dios de las mentiras, la próxima gran producción de Disney+ en formato de serie, la cual tendrá como protagonista a Tom Hiddleston, quien encarnó al personaje del Universos Cinematográfico de Marvel.

Tras sus éxitos Wandavision y Falcon y el Soldado del Invierno, Marvel Studios y Disney+ estrenarán su próxima serie en formato para televisión. Este tráiler llega inmediatamente después de un teaser que promociona la serie que se anunció en diciembre pasado.

Disfruta el nuevo tráiler de la serie original #Loki de Marvel Studios. Estreno 11 de junio, solo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/R5DNb9bRBW — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) April 5, 2021

En Avengers: Infinity War todos vimos al villano Loki morir en un acto desinteresado. Al morir antes de los eventos catastróficos causados por Thanos, no resucitó junto con el resto de los personajes en Endgame, pero su nueva serie confirma que sigue bien vivo.

Tom Hiddleston regresa como el villano convertido en pseudo antihéroe con el personaje de Loki, acompañado por Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant. Kate Herron es la directora y Michael Waldron es el escritor principal.

Loki, Dios de las mentiras será la tercera serie de MCU Disney+, después de WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier, ambas populares en el mundo de las series derivadas y de género. El lanzamiento llega el mismo mes que Black Widow, el próximo éxito de taquilla de la pantalla grande de MCU.