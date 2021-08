Ayuntamiento de Mérida promete colaborar para que haya justicia en caso José Eduardo

El Ayuntamiento de Mérida reiteró su compromiso para coadyuvar con el esclarecimiento de la muerte del joven José Eduardo, al aportar al Ministerio Público todos los elementos que permitan completar una investigación minuciosa y, como resultado, llevar ante la justicia a los responsables.

En este sentido, la autoridad municipal ha puntualizado que, en apego al orden constitucional, no cuenta con facultades para realizar detenciones o para realizar labor de investigación; por lo que, desde el principio de este caso, ha colaborado con el proceso jurídico y lo seguirá haciendo en todo momento.

Sobre el mismo caso, se informó que, efectivamente, el alcalde Renán Barrera sostuvo el pasado miércoles una reunión con la señora María Ravelo, madre de Josué Eduardo, con el fin de manifestarle su apoyo solidario para esclarecer el caso, y que en ningún momento hubo un ofrecimiento de reparación de daños, tal como lo ha confirmado la madre de la víctima.

Al respecto del encuentro, el secretario del Ayuntamiento Alejandro Ruz Castro, dijo que se desarrolló en la sala de juntas de presidencia del Palacio Municipal, en la que además de la madre de José Eduardo, también estuvo presente el abogado Andrés Nieves; ahí el alcalde emanado del Partido Acción Nacional manifestó su apoyo solidario y reiteró su colaboración para que se haga justicia.

“En casos como este, la fortaleza de las instituciones es indispensable para hacer justicia. En el Ayuntamiento de Mérida no hay espacio para la impunidad ni para la corrupción. Somos los primeros interesados en que la verdad se conozca y los culpables sean encontrados y juzgados; para eso colaboramos, para lograr que prevalezca un juicio justo, contundente y transparente”, puntualizó el funcionario municipal.

El jueves, María Ravelo dijo que confía en que se hará justicia tras tener una reunión con el gobernador del estado, Mauricio Vila.

“Justicia fue todo lo que me ofreció (…) Él me dijo que no va a dejar esto así, que van a encontrar a los culpables, sean policías municipales, estatales, de investigación, Guardia Nacional, quien resulte responsable, y se comprometió con nosotros, con mi hijo y el abogado”, apuntó.

José Eduardo, proveniente de Veracruz, murió el 3 de agosto a causa de los golpes y violación que habría sufrido por parte de policías locales.

El 21 de julio el joven fue detenido en el centro de Mérida por “parecer sospechoso”, señaló su mamá, María Ravelo.