Arrancan las carreras en la ‘4T’

Los acelerados de la ‘4T’ iniciarán hoy la estampida en la carrera por las candidaturas, perdón, por las coordinaciones para la defensa de la cuarta transformación, en los 17 estados donde habrá elecciones el año próximo. Morena, PVEM y PT presentarán este miércoles “el plan político sobre la ruta de definición de los coordinadores estatales”, según anticipó Ariadna Montiel. Al mismo tiempo, en el Congreso “una cantidad importante de legisladores solicitará licencia” para competir, adelantó Ricardo Monreal. La carrera ya comenzó, aunque los registros inician hasta el lunes 22.

La herencia del pleito

Sesenta y tantos años después, el divorcio entre Miguel Zaragoza y Evangelina López Guzmán sigue dando de qué hablar. El expediente, que muchos daban por concluido, hoy acumula reclamos patrimoniales multimillonarios, pensiones que alcanzarían los 100 millones de pesos mensuales, medidas cautelares contra 59 empresas y litigios en distintas entidades del país. En los corrillos jurídicos comentan que el caso ya sumó embargos a terceros, resoluciones revocadas y hasta una investigación sobre la actuación del juez federal Alfredo Montes de Oca, cuyas resoluciones reactivaron parte de la disputa y derivaron en su suspensión provisional. Lo que empezó como una disputa familiar parece haberse convertido en una herencia que nadie quiere recibir.

Movilidad paralizada

Un ejemplo más de improvisación en el gobierno de la CDMX para enfrentar los retos de albergar partidos del Mundial de Futbol es la licencia temporal que otorgó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, para el uso de scooters en la ciudad. Dos meses de prueba “piloto” sin condiciones claras de funcionamiento, reglas de operación y elementos de seguridad para usuarios, automovilistas y peatones. El funcionario está metido en un nuevo lío sin haber solucionado plenamente el retraso en la entrega de placas de circulación vehicular.

Día clave en el TEPJF

Acostumbrados a la polémica, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrán que tomar hoy una decisión clave: restar cerca de 100 mil afiliados a organizaciones que pretenden constituirse como partidos políticos porque después de apoyarlos se afiliaron a Morena, o confirmar el criterio del INE y permitir que avancen en su proceso para obtener el registro. Sea cual sea la decisión que tomen los magistrados, es seguro que la resolución no va a satisfacer a todos los involucrados y pondrá nuevamente en el ojo del huracán al TEPJF.

Colaboración histórica

A un año de que llegó como embajador, Ronald Johnson sigue resaltando las numeralias logradas en la administración de Donald Trump, incluso en los intereses prioridad de la ‘4T’, como la restitución de patrimonio cultural. Ayer, la embajada de Estados Unidos recordó que devolvió a nuestra nación un documento firmado por Hernán Cortés, que data de 1527, con lo que suman más de 12 mil piezas restituidas. En estos temas la colaboración sí se ve.

Pedirán cuentas en la CDMX

Aprovechando que Clara Brugada anda muy contenta barriendo calles e inaugurando obras a medias, la senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, pedirá mediante un punto de acuerdo, que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México transparente los más de 23 mil millones de pesos para obras por el Mundial, pues si bien la morenista abrió una plataforma para detallar los gastos, “resulta insuficiente para garantizar los principios de máxima publicidad”.