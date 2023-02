El senador Germán Martínez envió una carta al rector de la UNAM para solicitarle anular el título de la ministra Yasmín Esquivel, quien plagió –de acuerdo con la propia universidad– su tesis de licenciatura. A juicio del legislador del grupo plural, la Máxima Casa de Estudios tiene plena capacidad jurídica para hacerlo. El objetivo, dijo, es reivindicar no sólo la labor de los abogados, sino defender a la universidad con carácter cívico, con vergüenza ética y con decencia pública, los cuales, confió, tiene el doctor Enrique Graue.

“¿Ojo por ojo…” en el PRI?

Escudero número uno de Alito Moreno, el líder del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, aclaró que las diferencias al interior del partido no son de ahora. No es un “ojo por ojo” –acotó–, pero quienes hoy se quejan son los que ayer cerraron la puerta a los inconformes. “Me da gusto que hoy disientan, porque cuando ellos tuvieron la oportunidad de dirigir al partido, y me refiero a la senadora Claudia (Ruiz Massieu), no permitía el disenso. Ella sabe a qué me refiero. Ella no aceptó mi disenso ahí. Ella no aceptó las propuestas de la alianza que le hicieron en aquel entonces, que nos hubieran permitido ganar, por cierto, Puebla”, se quejó el coahuilense.

Manita de puerco a magistrados

Los líderes parlamentarios en la Cámara de Diputados no lograron tener a los siete magistrados del Tribunal Electoral en San Lázaro esta semana, como lo habían programado, y ayer volvieron a lanzar la convocatoria. “La invitación es a que vengan y que estén en una reunión cerrada de trabajo con la Jucopo; una reunión de entendimiento”, argumentó el jefe guinda, Ignacio Mier. Pero entre priistas bromearon: “Queremos hacerles manita de puerco a los magistrados”, porque “deben tener menos injerencia en las decisiones del Poder Legislativo”. No, pues, con esas amenazas veladas, con razón no se ha concretado el encuentro.

Reproche sin fundamento

Marcelo Ebrard “era la única corcholata que no había visitado el estado de Sonora”, le reclamó el gobernador Alfonso Durazo. Sin embargo, rápido corrigió al señalar que el canciller contribuyó a una visita histórica. Después de todo, el secretario llevó a una delegación de 65 embajadores a que conocieran los esfuerzos que se están haciendo en la entidad y visitaran la séptima planta fotovoltaica más grande del mundo. ¿A qué vino entonces el reclamo, mandatario?

De México para el mundo

Y hablando de la visita de los embajadores a Sonora, desde antes de llegar al estado ya estaban siendo tratados como se debe, pues fueron recibidos en el avión de la Fuerza Aérea con tamales para celebrar el Día de la Candelaria. Buen gesto de la Cancillería con el cuerpo diplomático presente en México, entre cuyos representantes alguien confesó ayer que “el de mole con plátano estaba rebueno”.

Otro mal viaje

¿Se acuerdan de la ‘diputada brownie’, quien aseguró que sólo tres mordidas a un pastelillo de mota pueden provocar un “viaje” de cuatro días? Pues ayer Cynthia López Castro volvió a dar de qué hablar en las redes sociales con su interpretación de la tan sonada canción de Shakira Session 53, la cual se puso a cantar a todo pulmón, sólo que bastante desentonada y con mala acentuación. En una de esas la priista le dio hasta cuatro mordidas al postrecillo canábico.

¿De ‘porro’ a porrista?

A pesar de su carácter rijoso y de ser por algunos considerado como ‘porro’, Gerardo Fernández Noroña –corcholata presidencial de chocolate– reconoció que Ricardo Monreal, coordinador morenista en el Senado, es el mejor preparado de los cinco aspirantes. “No sé a qué edad empezó su carrera política”, dijo, y enlistó los cargos que el zacatecano ha tenido como diputado, senador, gobernador y jefe delegacional. Pero sobre todo “ha sacado las tareas del Senado; se dice fácil, aquí el Senado no contó con los dos tercios desde un principio; nosotros en la cámara sí, eso requiere un enorme oficio político y Ricardo lo tiene”.