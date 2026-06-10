Mujeres que protestan están en su derecho, al igual que quienes apoyan a Salgado Macedonio: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este jueves que las protestas de mujeres en contra de la candidatura a gobernador de Félix Salgado Macedonio, acusado de abuso sexual, son legítimas tanto como lo son las muestras de apoyo al aspirante de Morena.

Al ser cuestionado sobre qué mensaje envía a las mujeres que protestaron con la consigna “Presidente, rompa el pacto” en redes sociales, AMLO contestó que están en su derecho.

“Tienen su derecho, como también lo tiene el pueblo de Guerrero, los que apoyan a Félix (Salgado), es lo mismo. Son derechos de todos a la libertad, ¿y cómo se dirime? Mediante procedimientos democráticos y con la ley, con denuncias, para eso está el Ministerio Público, el juez, no campañas promovidas", apuntó.

El miércoles, luego de que López Obrador afirmara que si bien las denuncias de violación son fuertes insistiera en que eran parte del contexto electoral, mujeres protestaron en redes sociales con el hashtag #PresidenteRompaElPacto y #UnVioladorNoSeráGobernador para exigir, tanto al mandatario federal como a la dirigencia de Morena, retirar la candidatura de Salgado Macedonio, quien enfrenta acusaciones de violencia sexual.

Este jueves, el mandatario federal añadió que respeta mucho a las mujeres pero que la decisión sobre la candidatura de Salgado Macedonio corresponde al pueblo de Guerrero y a las autoridades, e insistió en que en temporada electoral hay intereses de por medio.

“Todo mundo tiene derecho a expresarse y manifestarse, todos, es un país libre (...) Y no nos espantemos por nada, nada más que ya vamos a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Nada de simulación, siempre hay que preguntarse, ‘¿de parte de quién?’. O sea, ¿por qué todo esto? ¿Qué hay detrás? Independientemente de que se trate de una demanda legítima y un asunto delicado, de todas maneras. Existo porque dudo", añadió.

No obstante, AMLO apuntó que se debe tener confianza en la gente pues a veces se le menosprecia.

Feministas cantan ‘Un violador en tu camino’ por candidatura de Félix Salgado en Guerrero