¿Tienes sazón y buscas chamba? Residencia del embajador de EU ofrece sueldo de 20 mil 800 pesos

El puesto de sous chef que ofrece la Embajada de EU en México contempla trabajos incluso en sábado.

¿Sabes cocinar? La Embajada de Estados Unidos en México, encabezada por Ronald Johnson, busca sous chef y ofrece sueldazo de 20 mil 800 pesos al mes.

La embajada estadounidense publicó la convocatoria para le cargo, en el que exigen una formación culinaria con dos años de experiencia en hoteles o restaurantes para cumplir con la labor.

“Tu talento culinario puede llevarte a la Residencia del Embajador de Estados Unidos en México”, explicó la embajada estadounidense en la convocatoria.

Vacante como chef en la Embajada de EU en México: Requisitos

Algunos de los requisitos para el empleo la Embajada de Estados Unidos en México, en la residencia del embajador, ubicada en Lomas de Chapultepec, son:

Experiencia como chef privado o en embajadas.

o en embajadas. Nivel intermedio de inglés oral y escrito.

oral y escrito. Disponibilidad flexible, incluso sábados.

Experiencia comprobada en planeación de eventos y elaboración de menús.

Estricto cumplimiento con la higiene y la organización de la cocina, incluido un cuidado adecuado de utensilios y equipo.

y la organización de la cocina, incluido un cuidado adecuado de utensilios y equipo. Administración de compras y supervisión de presupuesto.

Vocación de servicio y capacidad para trabajar en equipo.

y capacidad para trabajar en equipo. Capacidad de trabajo bajo presión en un entorno dinámico.

La Embajada de EU en México no especifica horarios del puesto de trabajo, y tampoco algún menú en específico o alguna especialización en algún tipo de cocina.

Normalmente, los cargos en la Embajada de EU incluyen beneficios como seguridad social y más días de vacaciones de los que indica la ley en México.

Si te interesa la convocatoria, puedes mandar tu currículum vitae al correo AlvarezRodriguezA@state.gov. Se desconoce hasta cuándo termina la convocatoria para trabajar en la Embajada de EU, y si el cargo incluye viajes a otros países y estados del país.

Toma en cuenta que la Residencia del Embajador no se encuentra en la Embajada directamente, así que considera alternativas de transporte público en CDMX si te toca acudir al proceso de selección.