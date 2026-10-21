Saúl Monreal ‘tiene la velita prendida’ para gobernar Zacatecas; pero acepta buscar candidatura de Fresnillo

Saúl Monreal informó que competirá por la alcaldía de Fresnillo.

Aunque ya le dijeron que no, y aunque ya sabe que no, Saúl Monreal Ávila aseguró que mantiene su intención de ser gobernador de Zacatecas, estado que encabeza su hermano, David Monreal.

“Es públicamente conocida mi legítima aspiración de algún día tener la posibilidad de gobernar mi estado. Es una aspiración que mantengo y he expresado abiertamente”, declaró Monreal en sus redes sociales.

Para el senador, gobernar Zacatecas representa una de las mayores responsabilidad a las que puede aspirar un servidor público, y un objetivo al que no renuncia y por el que seguirá trabajando.

Sin embargo, reconoció las reglas internas de Morena para evitar el nepotismo, lo que consideró como la sucesión inmediata de familiares en cargos de gobierno.

Dicha disposición le impide participar dentro de Morena como candidato para la gubernatura en las elecciones de 2027, tema que respeta tras la designación de Verónica Díaz como quien se perfila por la candidatura en Zacatecas.

Incluso confirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum le recomendó que no buscara la gubernatura en 2027.

Por ahora, Saúl Monreal se conforma con buscar alcaldía de Fresnillo

Como petición expresa de Morena, el senador Saúl Monreal se registró para el proceso interno para competir por la presidencia municipal de Fresnillo, Zacatecas.

“Sé que esta decisión puede generar especulaciones. Actualmente tengo la responsabilidad de representar Zacatecas en el Senado de la República, una encomienda que agradezco y he desempeñado con carácter y compromiso”, declaró.

Sin embargo, su equipo sabe que no quita el dedo del renglón en sus intenciones políticas, y que “cuando me meto, me meto de lleno”.

Por ello, recorrerá todas las colonias de Fresnillo en caso de que pueda hacer precampaña.

Saúl Monreal fue alcalde de Fresnillo en 2023, y aseguró que conoce perfectamente la realidad del municipio.

“Sé lo que avanzamos y sé que nos faltó tiempo. Pero también sé lo mucho que le duele a los fresnillenses el abandono y la frivolidad que actualmente padecen”, explicó el hermano de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

Finalmente, agradeció a las y los ciudadanos que preguntaron por su futuro político, aunque no informó cuándo pedirá permiso para abandonar su escaño.