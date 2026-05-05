¿Cuánto le cuesta a los mexicanos las iniciativas de Sheinbaum?

En medio de un gigantesco rezago en el trabajo legislativo, a los mexicanos les cuesta 70 millones 349 mil 240 pesos cada iniciativa que aprueban los diputados federales.

En los 20 meses que llevan de su gestión, han recibido ya 5 mil 199 iniciativas o propuestas de reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum, de los partidos políticos, del Senado y de los Congresos estatales, de las que apenas han aprobado 273, otras 42 han sido desechadas, 260 retiradas y tienen en las gavetas 4 mil 624 pendientes de revisar y dictaminar.

¿Cuánto dinero reciben los diputados para aprobar iniciativas?

Los actuales legisladores iniciaron su gestión en septiembre de 2024 y, además del recurso remanente que recibieron para operar hasta diciembre de ese año, para 2025 se adjudicaron un presupuesto de 9 mil 602 millones 671 mil 330 pesos y para 2026 otra cantidad igual, por lo que tan solo para esos dos años disponen de una bolsa total de 19 mil 205 millones 342 mil 660 pesos.

Si se considera esta cantidad y las 273 propuestas de reformas aprobadas, hasta ahora cada aprobación ha tenido un costo de 70 millones 349 mil 240 pesos. Los diputados terminaron su segundo periodo ordinario del segundo año y ya se fueron de receso hasta septiembre.

Además del recurso utilizado para el pago del personal administrativo, de seguridad, asesorías, servicios en las instalaciones de la sede de la Cámara baja, resalta el alto salario mensual de 154 mil 404 pesos que recibe cada legislador, sin contar sus prestaciones, aguinaldos, transportes, hoteles, boletos de avión y todo lo que reciben los representantes populares.

En el desglose, el Ejecutivo envió en estos 20 meses 48 iniciativas –de acuerdo con el último reporte y conteo de la Secretaría de Servicios Parlamentarios– y se le aprobaron 45; los diputados de Morena presentaron mil 723 propuestas y solo les han aprobado 69; 21 fueron desechadas, 106 retiradas y hay “congeladas” mil 527.

El PAN, como segunda fuerza, presentó 886, le aprobaron 55, otras 6 fueron desechadas, 47 retiradas y quedan 778 pendientes de revisar. El PVEM, la tercera fuerza, presentó 648, le aprobaron 38, una fue desechada, 41 retiradas y le quedan 568 pendientes. Por el PT se presentaron 395, le aprobaron 22, una desechada, 18 fueron retiradas y tiene pendientes 354. Por el PRI presentaron 639, le han aprobado 19, seis fueron desechadas, 31 retiradas y 583 siguen pendientes. Y MC, de sus 598 que presentó, le han aprobado solo 16, cinco desechadas, 16 retiradas y tiene 561 pendientes.

Conjuntas en diversos grupos parlamentarios, presentaron 22, se aprobaron cinco y hay 17 pendientes. De senadores se recibieron 101 propuestas, se aprobaron dos y hay 99 pendientes. Y de los Congresos estatales se recibieron 139, se aprobaron solo dos, una fue desechada y hay 136 pendientes.