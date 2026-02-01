Asesinato de familiares de Mario Delgado: Policías abaten a agresores en Colima

Mario Delgado reconoció a las dos personas asesinadas en Colima como su tía y su prima.

Policías de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima abatieron, la tarde del sábado 31 de enero, a tres presuntos implicados en el asesinato de dos mujeres en la capital del estado, identificadas por autoridades y familiares como tía y prima del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

El doble homicidio ocurrió en la madrugada del 31 de enero en la colonia Placetas Estadio y abrió una investigación que culminó horas después en un enfrentamiento armado en Villa de Álvarez.

Según el comunicado oficial de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, el homicidio se reportó alrededor de las 04:30 horas, cuando un grupo armado ingresó a un domicilio y disparó contra las dos mujeres hasta causarles la muerte.

Las víctimas fueron identificadas como María Eugenia Delgado Guizar, de 72 años, y Sheila María Eugenia Amezcua Delgado, de 49 años. Ambas eran familiares de Mario Delgado, secretario de Educación Pública y excoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, aunque las autoridades señalaron que la relación familiar se confirmó inicialmente a través de declaraciones de parientes en redes sociales y comunicaciones públicas.

Tras el reporte, elementos de la FGE y la Policía de Investigación (PDI) acudieron al domicilio para realizar el levantamiento de la escena del crimen, iniciar las indagatorias y solicitar apoyo del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia de Colima (C5i).

A partir de los análisis de videovigilancia y otros indicios, se logró identificar el vehículo presuntamente utilizado por los agresores: un Chevrolet Groove color azul claro, que fue localizado horas después en la colonia Punta Diamante, en el municipio de Villa de Álvarez.

Al arribar al domicilio donde estaba estacionado el vehículo, las fuerzas de seguridad fueron agredidas con disparos de arma de fuego, lo que desató un enfrentamiento armado. En este intercambio, tres presuntos responsables fueron abatidos por elementos de la Fiscalía. Un agente de la FGE resultó herido por un impacto, aunque se confirmó que se encuentra fuera de peligro.

¿Qué pistas encontraron en el enfrentamiento?

Durante las diligencias posteriores al enfrentamiento, policías aseguraron diversas armas y objetos probatorios, entre ellos ropa atribuida a los agresores y un marro, elementos que coinciden con la evidencia visual recabada en el desarrollo de la investigación.

La Fiscalía de Colima informó que, aunque el caso inicialmente fue documentado como un doble homicidio, también se investiga bajo el protocolo de feminicidio y bajo los principios de perspectiva de género.

En sus publicaciones en redes sociales, Mario Delgado expresó “profunda consternación, indignación y tristeza” por la pérdida de sus familiares y compartió recuerdos afectivos con su tía. En dichos mensajes subrayó su confianza en que el caso será esclarecido y que se hará justicia para las víctimas.

El suceso se suma a una creciente preocupación por la violencia en regiones del centro y occidente del país, un fenómeno que ha colocado a estados como Colima entre los de mayor incidencia delictiva en distintos rubros de homicidios en años recientes.

Las autoridades estatales y federales han intensificado operativos de inteligencia y cooperación, aunque reconocen los retos persistentes para desarticular células criminales dedicadas a la violencia generalizada en la entidad.