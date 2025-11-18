Mundial Social: Proponen el rescate de 4 mil espacios públicos y la creación de 10 mil murales

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, habló sobre las acciones en el marco del Mundial 2026.

La suma de esfuerzos de los tres niveles de gobierno, en el marco del Mundial de Futbol, permitirá el rescate de más de cuatro mil espacios públicos, entre ellos canchas deportivas, en distintos estados, así como habilitar más de 10 mil 600 muros para la expresión artística de niñas, niños, adolescentes y adultos.

Durante la Conferencia del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que, con miras a la justa deportiva internacional, se tiene un trabajo articulado entre el Gobierno de México, gobernadoras, gobernadores, así como presidentas y presidentes municipales.

“Son muchas más las instancias que participan, precisamente, en la suma del Mundial Social”, resaltó la funcionaria federal.

Señaló que el rescate de las canchas es básico para la vida en comunidad, para el esparcimiento y la práctica del deporte de niñas, niños, jóvenes y adultos. Son lugares para crear lazos de afecto y de cooperación.

La secretaria Rodríguez indicó que de manera simultánea se están recuperando bardas para crear murales, a fin de ampliar la manifestación de ideas, de cultura, sentires, tradiciones y talento artístico. Y en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud se habilitaron 10 mil 600 de estos espacios.

Mencionó que los gobiernos federal, estatales y municipales participarán en esta actividad, para fomentar el arte urbano y contribuir a que el Mundial de Futbol 2026 sea una fiesta de colores, armonía y paz.