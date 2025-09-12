Sheinbaum justifica ‘sueldazo’ de López-Gatell: ‘En el extranjero se gasta más’

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó el sueldo que recibirá Hugo López-Gatell como representante de México en la OMS.

¿Hugo López-Gatell reapareció? El nombre del exfuncionario fue mencionado durante la conferencia ‘mañanera’ de la presidenta Claudia Sheinbaum este viernes 12 de septiembre.

La mandataria fue cuestionada sobre el ‘sueldazo’ que recibirá López-Gatell como parte de su nuevo cargo como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El sueldo del exsecretario de Salud presuntamente es superior a 200 mil pesos, por lo que es superior a lo que gana la presidenta de México.

“Los sueldos de los funcionarios en el extranjero son mayor porque no es lo mismo que acá. La vida fuera del país es mucho más cara”, explicó Sheinbaum.

Sheinbaum anuncia revisión a sueldo de López-Gatell como representante en la OMS

Claudia Sheinbaum explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tiene un tabulador donde se incluye los cálculos del salario a diplomáticos y otros representantes en el extranjero.

Sin embargo, la mandataria aseguró que se revisará el sueldo de Hugo López-Gatell para ver que no sea superior a lo establecido.

“El cuerpo diplomático tiene ingresos mayores, es el único lugar donde se justifican (los altos sueldos), pero no tiene que ganar lo mismo. Hay un aumento de salario, pero sí es importante que se sepa. En el caso de Hugo, vamos a ver porque tiene que ganar lo mismo que se ganaba antes”, precisó la mandataria.

Claudia Sheinbaum pidió que el caso sea revisado y posteriormente informado por la cancillería en caso de detectar alguna irregularidad.

¿Qué sabemos del nuevo cargo de Hugo López-Gatell?

Fue en junio cuando la presidenta Sheinbaum confirmó a Hugo López-Gatell como representante de México ante la OMS y reconoció que fue ella quien propuso al exsecretario de Salud para dicho cargo.

“Yo lo nombré, sí. Yo lo propuse. Sin problema lo puedo decir, con gusto. La fecha en donde él se iría... no tengo exactamente la fecha, pero es como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud”, puntualizó la mandataria.

Hugo López-Gatell fue subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud desde diciembre de 2018 a septiembre de 2023.

Al ser doctor en epidemiología, estuvo a cargo del manejo de la pandemia de COVID-19 en México, por encargo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

López-Gatell realizaba conferencias vespertinas para informar sobre los contagios y fallecimientos por el coronavirus.

En una de dichas conferencias se presentó el programa ‘Quédate en casa’ junto con las medidas de ‘sana distancia’ para prevenir contagios. Sin embargo, destacó que minimizara la importancia del uso de cubrebocas e incluso dijera que no era tan efectivo.

Otra de las críticas fue por sus estimaciones sobre la pandemia al proyectar hasta 35 mil fallecimientos por COVID, cuando, según cifras oficiales, hubo más de 400 mil muertes por el virus.