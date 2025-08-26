¡Qué no falte el ‘guasap’! CFE ofrece planes de celular de hasta 33 pesos

La CFE cuenta con planes para datos celulares de hasta 33 pesos (Foto: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO)

Ya no responde ni el teléfono, es la señal de que... se le terminó el internet. Por eso, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene a tu disposición las tarjetas SIM (chips con conexión móvil) que puedes adquirir al contratar paquetes de prepago.

La empresa ofrece servicios de internet por día, mensuales, semestrales y anuales. Como primer paso deberás verificar la compatibilidad de tu equipo con la red CFE Internet.

¿Cómo contratar paquetes de internet móvil?

Para ello, necesitarás tu IMEI, marcando al *#06# desde el celular para el que quieres el servicio.

Ingresa a esta página, e introduce el IMEI de tu equipo. Si la descripción dice compatible, podrás disfrutar el servicio.

Solicita tu NIP llamando al 051 o enviando un mensaje con la palabra NIP al 051. Finalmente, deberás llenar un formulario.

El gobierno de AMLO (2018-2024) implementó paquetes de internet económicos que oscilan desde los 50 hasta los 200 pesos. (Margarito Pérez Retana)

¿Qué planes económicos tiene la CFE para celulares?

Los paquetes que incluyen el chip móvil oscilan entre los 30 y 2 mil 450 pesos. Ofrecen servicios de internet, telefonía, mensajería SMS, navegación en internet, redes sociales y planes con GB. Estos son los precios y paquetes:

(Foto: CFE)

(Foto: CFE)

(Foto: CFE)

(Foto: CFE)

¿Qué redes incluye el paquete de datos celulares de la CFE?

Los paquetes de internet incluyen llamadas y mensajes a México, Estados Unidos y Canadá. Además, permiten navegar en Facebook, X (antes Twitter), WhatsApp, Instagram y Snapchat como redes sociales incluidas en la bolsa de datos.

Los usuarios tendrán señal prácticamente en todo el país a través de la red propia y de asociaciones público-privadas.

En 2022, CFE se unió como nuevo jugador para llevar internet a todos los mexicanos, principalmente a los lugares sin conectividad,