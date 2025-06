CNTE advierte que seguirá a Sheinbaum en eventos públicos tras levantar plantón en el Zócalo

La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó hacer una pausa al plantón que instalaron en el Zócalo de la Ciudad de México; sin embargo, antes de irse, uno de los líderes advirtió que se presentarán en los eventos de la presidenta Claudia Sheinbaum hasta que sus demandas sean atendidas.

Después de 22 días de un paro nacional de labores, múltiples bloqueos y la radicalización en algunas de sus expresiones, el magisterio votó por levantar el plantón ante las adversidades climatológicas y para cubrir sus primeras necesidades.

Sin embargo, Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la CNTE, advirtió que seguirán movilizándose en calles, plazas y en los eventos públicos a los que se presente la presidenta Sheinbaum para pedir que se cumpla la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, para cumplir con la promesa que se les hizo en campaña.

“Hemos declarado que donde se presente la presidenta, haremos acto de presencia para exigirle una respuesta a la demanda fundamental: la abrogación de la ley del ISSSTE. No puede seguir mintiendo diciendo que ahora no hay recursos y que antes López Obrador dijo que no tenían mayoría en ambas Cámaras. Hoy lo que se desnuda por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es que este gobierno es un gobierno de los ricos y no de los pobres, como decía su lema”, comentó.

Últimos días de protestas de la CNTE se radicalizaron

El 4 de junio, después de que los representantes de la CNTE ingresaron a la Secretaría de Gobernación, donde sostendrían una reunión con secretarios de Estado para intentar llegar a un acuerdo, un grupo de personas encapuchadas provocó disturbios.

Aunque no está confirmado, los inconformes que intentaron dar un portazo para entrar a la Secretaría realizaron pintas con las iniciales de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).

Supuestos maestros de la CETEG intentaron dar un portazo en la Secretaría de Conversación tras iniciada la reunión para negociar un acuerdo. (Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

Los ‘ánimos’ subieron el 5 de junio. Un grupo de supuestos maestros, ahora contingentes de la CETEG y la CNTE, vandalizaron e ingresaron por la fuerza a las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ubicadas en la calle República de Argentina, en la colonia Centro.

El magisterio prendió fuego a mobiliario que sacaron del edificio del SNTE y, minutos después, provocaron dos incendios al interior. Bomberos acudieron para combatir el fuego.

CETEG provocó dos incendios al interior del SNTE por supuestas inconformidades con el manejo de los recursos (Cuartoscuro) (Mario Jasso)

En el último día de movilizaciones, este viernes, mientras marchaban sobre Paseo de la Reforma, un contingente de la CETEG vandalizó la entrada del edificio de la Secretaría de Bienestar, para después continuar con su camino hasta el Zócalo.

En todos los casos, la Secretaría de Gobernación y Educación Pública reprobaron los hechos, pidieron a los maestros retomar el diálogo y las manifestaciones pacíficas.