¿Qué sabemos del hackeo al teléfono de Sheinbaum? ‘Me lo regaló Layda Sansores’

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó un hackeo a su cuenta de correo electrónico y a uno de sus teléfonos, y dio detalles del ataque en la ‘mañanera’ de este lunes 17 de marzo.

“Sí hackearon mi teléfono hackearon mi teléfono y mi cuenta de correo electrónico. Le llamo de inmediato a la Agencia de Transformación Digital y esta tomó cartas en el asunto”, comentó en su conferencia matutina.

De acuerdo con el New York Times, el hackeo al teléfono de Claudia Sheinbaum ocurrió después de que el Gobierno de México expulsó a 29 narcotraficantes a Estados Unidos, entre quienes está Rafael Caro Quintero y los fundadores de los Zetas, ‘Z40′ y ‘Z42′.

¿Qué sabemos del teléfono hackeado a Claudia Sheinbaum?

La presidenta de México subrayó que el teléfono que fue atacado por ciberdelincuentes no contiene información relacionada con el Gobierno.

La mandataria detalló que dicho teléfono fue un regalo de Layda Sansores, hoy gobernadora de Campeche, y que lo conservó “por cariño”.

“Me lo regaló Layda en el movimiento de las adelitas en 2008, porque yo usaba uno que compraba crédito y se me acababa (...) Entonces ella me dice ‘te voy a regalar este teléfono y te lo voy a pagar para que no tengas ese problema’”, contó.

Sheinbaum añadió que posteriormente puso el teléfono a su nombre y lo conservó por años, durante su paso como jefa delegacional de Tlalpan y jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Pero es un teléfono que ya no uso para mi comunicación más personal porque lo tiene todo el mundo”, puntualizó. Sheinbaum mencionó que incluso ya como presidenta, vecinos de Tlalpan le mandaron mensajes a ese número para pedirle ayuda por la falta de agua.

Esto dijo el NYT sobre el hackeo al teléfono de Sheinbaum

El ataque al equipo de la presidenta fue revelado por Natalie Kitroeff, jefa de la oficina del NYT en México y autora también del reportaje sobre la producción de fentanilo en casas en Sinaloa, un texto que fue desmentido por Claudia Sheinbaum en su ‘mañanera’.

En la nota ‘Eres dura’: Cómo la presidenta de México se ganó los elogios de Trump, Kitroeff explicó que la estrategia de Sheinbaum para desactivar los aranceles de Donald Trump le ha ganado elogios dentro y fuera de México.

Ciberataques suben en México, alerta el Banco Mundial

Un informe del Banco Mundial destacó que el número de ciberdelincuentes en México y América Latina ha crecido 25 por ciento cada año durante la última década.

La institución remarcó que el crecimiento de este tipo de delincuentes ha aumentado a ese ritmo debido a que en México, las empresas y gobiernos invierten poco en ciberseguridad, hasta 30 por ciento menos de lo que se registra en países de economías desarrolladas.

“México y los países de Latinoamérica enfrentan una aceleración mayor. Su punto débil radica en la menor inversión en ciberseguridad y carencia de regulaciones, mientras que la digitalización y el uso creciente de dispositivos IoT aumentan, sin estar acompañados de estrategias de protección”, detalló Camilo Gutiérrez Amaya, jefe de Investigación para ESET Latinoamérica.