Abogado de ‘El Mayo’ Zambada niega presión a Sheinbaum para repatriación: ‘Lo descontextualizaron’

“Por supuesto que sí se descontextualizó“, aseguró Juan Manuel Delgado, abogado de Ismael ‘El Mayo’ Zamabada, sobre el supuesto ultimátum que habría lanzado el capo mexicano al Gobierno de Claudia Sheinbaum para repatriarlo.

La defensa de ‘El Mayo’ Zamabada explicó que la carta enviada a México exigía únicamente el derecho del exlíder del Cárte de Sinaloa de regresar al territorio mexicano y no pretendía amenazar “con lo que pudiera saber o no” el narcotraficante.

“Algunos medios, que tal vez pecan de sensacionalistas, han hecho suspicacias en el sentido de que se colapsará (la relación México-EU) si no me ayudan por la posible información que (Ismael Zambada) pudiese o no dar", expresó este lunes 24 de febrero con Ciro Gómez Leyva.

Además, aseguró que, hasta el momento, su cliente no mantiene ningún tipo de negociación con el Gobierno de Estados Unidos, por lo que es problable que sea condenado a una pena de muerte.

“Hasta donde yo tengo conocimiento como asesor jurídico, no existe ningún tipo de negociación, ningún tipo de trato con fiscalía o alguna agencia norteamericana, en la cual se intente o se trate de llegar a algún acuerdo", añadió.

Por último, el abogado ‘El Mayo’ Zamabada detalló que aún el Gobierno mexicano no responde la petición del narcotraficante, por lo que recalcó que cuenta con 15 días hábiles, es decir, tres semanas para contestar la solicitud de repatriación.

¿Qué dice la carte que envió ‘El Mayo’ Zamabada al gobierno de Sheinbaum?

El pasado viernes 21 de febrero se dio a conocer la carta que envió ‘El Mayo’ Zamabada al gobierno de Claudia Sheinbaum, en la que exigía que México reclame a Estados Unidos su repatriación, de lo contrario, adviertía “un colapso” en la relación de ambos países.

“Debe intervenir (México) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de Estados Unidos”, escribió en la carta.

Asimismo, el narcotraficante explicaba que si no hacía algo el Gobierno mexicano en favor de sus derechos, “políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino”.

‘El Mayo’ Zambada trata de evitar que sea condenado a una pena de muerte en Estados Unidos, además de que, dijo, esta acción violaría la soberanía de México porque el país vecino del norte podría detener a cualquier mexicano.

Y agrega el también llamado “Señor de las montañas” que la respuesta del Estado mexicano “no es opcional”, porque tiene la obligación de defenderlo.

Ante esto, Claudia Sheinbaum no profundizó en el tema y adelantó que el fiscal Gertz Manero dará más detalles sobre el caso en la conferencia del próximo martes 25 de febrero.