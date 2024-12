Trump revela que Sheinbaum le reclamó aranceles en llamada: ‘¿Por qué me estás haciendo esto?’

En medio de la incertidumbre por el amago de aranceles en la frontera norte de México, el presidente electo, Donald Trump, aseguró que la noche del 27 de noviembre la presidenta Claudia Sheinbaum le reclamó por sus amenazas si México no consigue frenar la migración hacia Estados Unidos.

Durante su presentación en los Premios Patriotas anuales de Fox Nation, plataforma de streaming de Fox, en Long Island, Nueva York, Trump aprovechó el espacio para comentar lo que habló con Sheinbaum sobre el tema de aranceles que impondrá a todas las importaciones mexicanas.

“Como probablemente lo leyeron, el otro día hablé con la nueva Presidenta de México. Una mujer muy agradable, y tuvimos una conversación muy agradable”, dijo Trump en la cena en Brookville.

Asimismo, el republicano reiteró su posicionamiento a Sheinbaum sobre las acciones que tomaría Estados Unidos con la migración ilegal de extranjeros, así como con la “invasión” de drogas a territorio estadounidense, particularmente el fentanilo.

“Pero ella me dijo: ‘¿Por qué me estás haciendo esto?’. Yo le dije: ‘No. Solo estoy poniendo muchos aranceles (a las importaciones de México) porque (ustedes) están permitiendo que los criminales ingresen a nuestro país, y ya no podemos permitir eso’”, comentó.

Al respecto, Trump señaló que Sheinbaum se había comprometido a parar toda la inmigración irregular hacia Estados Unidos, “¡Y se detuvo! ¡Se detuvo! ¡Fue tan rápido que se detuvo!”, indicó el magnate.

“No deberíamos de tener que hacer esto (la amenaza de aranceles). Pero no tenemos otra opción que detenerlo, aunque pensé que siempre sentí que (el tema migratorio) era más grande que la inflación”, dijo.

Durante su visita, Trump también señaló las conversaciones que ha mantenido con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y con Claudia Sheinbaum, desde que amenazó a dos de los principales socios comerciales de Washington con aranceles del 25 por ciento.

“Tanto México como Canadá tienen el derecho absoluto y el poder para resolver fácilmente este problema que ha estado latente durante mucho tiempo. Por este medio exigimos que usen este poder”, añadió, “y hasta que lo hagan, es hora de que paguen un precio muy alto”.

¿Qué habló Sheinbaum con Trump ante el amago de aranceles a México?

Claudia Sheinbaum habló el pasado miércoles 27 de noviembre por teléfono con el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre migración y fentanilo tras su amago de imponer aranceles a los productos mexicanos.

“Tuve una excelente conversación con el presidente Donald Trump. Abordamos la estrategia mexicana sobre el fenómeno de la migración y compartí que no están llegando caravanas a la frontera norte porque son atendidas en México”, expuso Sheinbaum en sus redes sociales.

“También hablamos de reforzar la colaboración en temas de seguridad en el marco de nuestra soberanía y de la campaña que estamos realizando en el país para prevenir el consumo de fentanilo”, concluyó.

Esta llamada ocurrió después de que Trump anunciara en su red social Truth Social, su intención de imponer aranceles a “todos los productos” de México y Canadá, hasta que se “detenga la invasión” de los migrantes ilegales y drogas, una vez asuma el cargo presidente de Estados Unidos.

El republicano justificó los impuestos comerciales al argumentar que “en este momento una caravana proveniente de México, conformada por miles de personas, parece infrenable” por lo que hay ahora “una frontera abierta”.

* Con información de AP y EFE