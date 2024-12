Sheinbaum sobre amenazas de Trump: Economías de México y EU ‘no compiten, se complementan’

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró este sábado que las economías de México y Estados Unidos no compiten, sino que “se complementan”, además de que subrayó que América del Norte representa actualmente el 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.



Sheinbaum visitó este sábado Nuevo León, frontera con Estados Unidos, para inaugurar una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y ante funcionarios federales y estatales compartió algunos números de la relación comercial que mantiene México con el vecino país del norte.



“Siempre he sostenido que no solo no competimos entre nosotros, sino que nos complementamos. América del Norte somos el 30 por ciento del Producto Interno Bruto mundial”, señaló en su discurso.

¿Cuántos empleos genera la relación México-EU?

Indicó que la relación comercial entre México y Estados Unidos crea una enorme cantidad de empleos en la Unión Americana.

“Las empresas de Estados Unidos que invierten en México se vuelven más productivas, lo que les permite que por cada 131 empleos creados en sus filiales mexicanas, generen 333 empleos en Estados Unidos”, apuntó.

Añadió que los mexicanos que trabajan en Estados Unidos contribuyen con más de 60 mil millones de dólares a la economía mexicana.

El viernes, Sheinbaum cerró una semana de especulaciones sobre las amenazas arancelarias del mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, al mostrarse muy confiada en que su Gobierno llegará a acuerdos en migración y narcotráfico para evitar dichos impuestos.

“Nosotros colaboramos, nunca nos subordinamos. Si logramos coordinarnos en eso, no va a haber aranceles”, dijo la mandataria en su conferencia de prensa y reiteró lo que había señalado el jueves, tras la charla telefónica con Trump, pues dijo estar “convencida” de que habrá un acuerdo.

Las cifras que ofreció Sheinbaum en Nuevo León, aclaró, corresponden al Peterson Institute for International Economics, las cuales también destacan que el trabajo migrante crea trabajos en Estados Unidos.

“Porque aumenta los ingresos de las empresas, por cada 10 inmigrantes que existen en la fuerza laboral de Estados Unidos, se crean uno o dos empleos para los propios estadounidenses”, citó.

Entre otros datos, precisó que el 80 por ciento de los salarios que los trabajadores mexicanos ganan en Estados Unidos se consumen en ese mismo país.

“Si los trabajadores mexicanos dejaran de consumir en Estados Unidos, la economía de Estados Unidos se contraería en más de un punto de su Producto Interno Bruto”, explicó

¿Sheinbaum se reunirá con Trump? Esto dijo

Al ser cuestionada sobre si se reunirá con el presidente Donald Trump, como lo hizo el viernes 29 de noviembre, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, contestó que “ya veremos”.

“Ya nos pondremos de acuerdo para la reunión, va a ver buena relación con Estados Unidos", dijo a periodistas en Nuevo León.