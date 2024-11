Explicarle economía a Trump no salvará a México

La reacción de México a la amenaza de aranceles del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido tranquila, firme y basada en hechos. Ahora, la respuesta debe ir seguida de acciones explícitas o se corre el riesgo de un conflicto comercial en América del Norte.

En respuesta a las advertencias de Trump sobre la imposición de aranceles del 25 por ciento a todos los productos mexicanos y canadienses si esos países no hacen más para frenar la migración ilegal y el tráfico de drogas a Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, esgrimió un argumento económico racional: esos aranceles perjudicarán a las empresas estadounidenses que operan en México, en particular a los fabricantes de automóviles, y estimularán la inflación y el desempleo en ambos lados de la frontera.

“Las amenazas y los aranceles no son la manera de abordar la dinámica migratoria o el consumo de drogas en Estados Unidos. Se necesita cooperación y entendimiento mutuo”, dijo Sheinbaum en una carta dirigida a Trump esta semana.

Sheinbaum tiene razón en que la fortaleza de la economía de América del Norte depende de mantener vivo el llamado acuerdo comercial Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC). También tiene razón en que los aranceles y los aranceles de represalia dañarían la prosperidad mutua. Y tiene razón de nuevo en que miles de mexicanos mueren a causa de las armas que llegan al país a través de su vecino del norte debido a la insaciable demanda de drogas ilícitas por parte de Estados Unidos. El problema de Sheinbaum es que todos sus argumentos dejan de ser convincentes cuando se los ve a través de la lente trumpiana de “Estados Unidos primero”.

Eso se debe a que el número 47 presidente de Estados Unidos no busca debatir políticas económicas y públicas conceptuales. Si la racionalidad económica no fue suficiente para evitar la reelección de Trump, ¿qué le hace pensar a Sheinbaum que sería capaz de esquivar los aranceles? Sea cual sea la opinión de los mexicanos sobre el estilo y los prejuicios de Trump, la conclusión es que algunas de sus peticiones deberán ser atendidas si Sheinbaum no quiere que su economía, que ha suplantado a China como el mayor socio comercial de Estados Unidos, se descarrile en medio del peso de las disputas comerciales, las interrupciones fronterizas y las deportaciones masivas. La depreciación del peso mexicano en las últimas semanas podría ser sólo una muestra de lo que está por venir.

México no debería necesariamente considerar esto como un castigo. En lo que respecta a la migración y el tráfico de drogas, el gobierno necesita desesperadamente trabajar con Trump en una respuesta efectiva debido a sus propias urgencias internas. Como argumentó recientemente el ex embajador de Estados Unidos en el país, Christopher Landau, la migración descontrolada ya no es sólo un problema entre Estados Unidos y México, sino un fenómeno global en el que México se convirtió en el “último eslabón” utilizado por millones de personas de todo el mundo para pasar a su vecino del norte.

No importa Trump: este es un enorme desafío geopolítico, económico y humanitario para México. Eso es especialmente cierto dado el caos del narcotráfico en el país. Cuanto más se permita a los cárteles expandirse y operar, contaminando las sociedades con su violencia e impunidad, más inevitable será para México atraer apoyo internacional para abordar el problema. Es un asunto de seguridad nacional, no sólo una molesta petición de los gringos.

Las primeras señales de cooperación surgieron el miércoles durante una llamada telefónica que Trump mantuvo con Sheinbaum, una conversación que el presidente electo calificó de “maravillosa”, aunque persisten los desacuerdos sobre la política migratoria. Es necesario ver más en términos concretos una vez que Trump llegue a la Casa Blanca.

La respuesta de Sheinbaum también fue diseñada para una audiencia doméstica incómoda, ya que navega por un delicado equilibrio dentro de su propio partido, Morena. A diferencia de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien era la única voz que marcaba el tono del gobierno, el regreso de Trump ha sacudido al poderoso partido gobernante de México, que controla la mayor parte del establishment político del país. Aquí es donde la salva arancelaria de Trump fue recibida con desprecio, y algunos legisladores argumentaron erróneamente que México debería favorecer a China sobre los EE. UU. Sheinbaum no puede permitirse el lujo de dejar que estos elementos radicales de su coalición anden libres.

El gobierno mexicano también tiende a pensar que, con solo decir algo, se convierte automáticamente en verdad, como su insistencia en que los profundos cambios constitucionales que están ocurriendo en el país no afectarán al T-MEC o su desestimación de la amenaza del fentanilo diciendo que sus orígenes se encuentran en Asia. La relación entre Estados Unidos y México, por estratégica que pueda ser para ambas naciones, se ha deteriorado constantemente en los últimos años y las súplicas de “entendimiento mutuo” funcionan en ambos sentidos: México haría bien en escuchar la creciente lista de quejas que Washington ha ido acumulando, con razón o sin ella.

No los mencionó, pero la andanada arancelaria de Trump es un recordatorio de otros dos temas espinosos que amenazan las relaciones en la región, y son el creciente déficit comercial de Estados Unidos con sus socios regionales y la creciente influencia de China en las cadenas de suministro locales. Desde que el antiguo TLCAN se reformó en el T-MEC en 2018, el superávit comercial anual de México con Estados Unidos se ha duplicado a unos 165 mil millones de dólares.

Por diseño o no, la reducción del déficit de Estados Unidos con China se compensó en gran parte con una brecha creciente con México y Canadá. Es solo cuestión de tiempo antes de que Trump se dé cuenta. Depende de México adelantarse a la curva y cumplir con su promesa de reemplazar algunas importaciones chinas con productos fabricados en América del Norte.

Tal como vimos durante su primer mandato, Trump está presionando para obtener el mejor acuerdo posible y probablemente dará marcha atrás una vez que obtenga la victoria política que busca. Desestabilizar América del Norte o incluso hacer que explote el T-MEC sería un regalo geopolítico a China del que Washington se arrepentiría. Sin embargo, México no debe dar nada de esto por sentado. Tiene que entender que a Trump no lo convencerán con lecciones de ortodoxia económica, sino con medidas claras que aborden sus preocupaciones.