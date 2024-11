Sheinbaum reacciona a nombramiento de Tom Homan como ‘zar de la frontera’: ‘Vamos a defender a los mexicanos’

“Siempre vamos a defender a las y los mexicanos que están del otro lado de la frontera", fue la respuesta de Claudia Sheinbaum al nombramiento de Tom Homan como nuevo ‘zar de la frontera’ entre México y EU.

Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, reveló el nombramiento en su red Truth Social.

“Me complace anunciar que el exdirector del ICE, y un partidario incondicional del control fronterizo, Tom Homan, se unirá al gobierno Trump; a cargo de las fronteras de nuestra nación”, escribió durante la noche del domingo 10 de noviembre.

Sobre el nombramiento, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que su administración se pondrá en contacto con el equipo de Donald Trump previo a que entre al Gobierno.

Ante la amenaza de una deportación masiva de migrantes, que fue una de las promesas de campaña de Trump, Sheinbaum remarcó que las y los migrantes son indispensables para la economía de EU.

“Es importante entrar en contacto, saber qué es lo que están pensando y en la medida de lo posible, avanzar en una coordinación", agregó.

¿Quién es Tom Homan, el nuevo zar de la frontera?

Donald Trump, quien ganó las elecciones en EU la semana pasada, detalló que Tom Homan “estará a cargo de toda la deportación de extranjeros ilegales de vuelta a su país de origen”.

Tom Homan fue el rostro público de las políticas de inmigración de ‘tolerancia cero’ de Trump durante su primer mandato, que rompieron con la práctica de mantener juntas a las familias durante los procedimientos de detención y deportación.

Como resultado, miles de niños inmigrantes indocumentados fueron separados de sus familiares, lo que provocó una condena masiva.

La elección de Homan también sugiere que la participación en el Proyecto 2025 de la Heritage Foundation no impedirá que haya personas designadas para puestos en la administración de Trump. (Hannah Beier/Bloomberg)

En su primera entrevista desde su nombramiento, Tom Homan defendió las políticas de Trump como una cuestión de sentido común y una mera forma de hacer cumplir las leyes de inmigración.

“No me importa lo que la gente piense de mí. Especialmente en la izquierda”, dijo a Fox and Friends durante la mañana de este lunes 11 de noviembre. “La seguridad fronteriza es seguridad nacional. Todos deberíamos estar del mismo lado”.

Tom Homan también lanzó una advertencia para las fuerzas de seguridad locales, especialmente en las ciudades santuario: “Si no van a ayudarnos, quítense del camino”.

“Vamos a hacer el trabajo, sin ustedes o con ustedes”, dijo.

Tom Homan se burla de Kamala Harris

El título de ‘zar de la frontera’ también llega después de que Trump y otros republicanos aplicaran despectivamente esa descripción a la vicepresidenta Kamala Harris durante la campaña.

Los republicanos remarcaron que Harris fracasó en sus esfuerzos por supervisar una cartera que abordara las causas fundamentales de la migración desde América Central.

Kamala Harris perdió todos los estados 'bisagra' durante las elecciones en EU. (JIM LO SCALZO/EFE)

Este lunes 11 de noviembre, Homan también criticó a Harris.

“Voy a parecer un genio porque si lo que te precede fue un fracaso, no puedes evitar tener éxito”, dijo.

Con información de AP y Bloomberg