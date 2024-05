Consigue El Financiero ocho óscares del diseño

El Financiero FUE GALARDONADO con ocho premios a la excelencia en diseño gráfico en la 45ª edición del concurso The Best of News Desing, organizado por la Society for News Desing, que son considerados los premios Oscar del diseño.

Los departamentos de arte y diseño y de infografía de este diario, encabezados por Ricardo del Castillo, se ha caracterizado los últimos años por apostar a la realización de materiales periodísticos repletos de información, infografías, ilustraciones, gráficos y datos.

En esta edición, que reconoce el periodismo visual realizado durante 2023, los premios para El Financiero fueron seis en la categoría de Gráficos de Información, uno en Páginas Interiores y uno más en Portafolio de Equipo.

Y las páginas ganadoras fueron: Un símbolo de la Ciudad de México cumple 85 años, un trabajo en dos entregas sobre el Monumento a la Revolución; El legado de la reina del soul: Aretha Franklin; El mito que en Asia fue más grande que los Beatles, sobre el rey de las artes marciales, Bruce Lee; A 78 años, Nagasaki e Hiroshima aún recuerdan el terror nuclear; Entre pinceles y colores: Picasso; La Voz, 25 años, sobre el aniversario luctuoso de Frank Sinatra, y Que comience la F1esta, sobre el inicio de temporada de la F1.

