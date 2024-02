Majo Robles: La seña con la que pidió ayuda en redes antes de ser atacada por su pareja

Usuarios en redes sociales se movilizaron para denunciar la violencia machista que sufría Majo Robles de parte de su pareja, provocando que las autoridades actuaran y la resguardaran, y todo gracias a una señal de auxilio hecha con la mano.

La mujer de Telixtlahuaca, municipio ubicado en Oaxaca, compartía algunas de las prendas que vende en su negocio de ropa en una transmisión en vivo a través de Facebook, cuando comenzó a emitir una señal con su mano izquierda en la que reveló la situación de peligro en la que se encontraba.

A lo largo de la transmisión se puede observar a un hombre, quien sería su presunto agresor, y quien se le acerca para intimidarla en distintas ocasiones, además de que le avienta una envoltura varias veces.

“Si alguien conoce esta señal, por favor”, dice Majo Robles mientras mueve la mano, y un minuto después insiste: “si alguien sabe de esa señal, ya saben qué hacer, ¿quien pueda me manda mensaje privado? Estoy lejos, pero sí...”.

Pocos segundos después continúa la grabación y se ve cómo la mujer se tira al piso bajo la amenaza de ser agredida por el hombre, y pidiendo ayuda abiertamente.

¿Cómo pidió ayuda Majo Robles en redes sociales?

La señal con la mano que ayudó a que las autoridades intervinieran fue levantando sus cuatro dedos y metiendo el pulgar a la palma para luego cerrar el puño.

La mujer hizo ese gesto en repetidas ocasiones y mantuvo la calma para que su agresor no se diera cuenta. Además, respondía que sí de manera discreta cuando le preguntaban si estaba en peligro.

Esta fue la señal de Majo Robles pidiendo auxilio ante violencia machista. (Facebook: Majo Robles Boutique)

Tres horas después de la agresión, Majo Robles hizo otra transmisión en vivo en la que no mostró su rostro debido a las heridas que le dejó su agresor, e indicó que ya estaba bajo resguardo de las autoridades en la Fiscalía de Oaxaca.

Ante diferentes señalamientos que hubo en redes sociales, la mujer respondió que ella no podía salir de esa casa y esa relación porque no tenía a dónde ir junto con su hija, uno de los motivos por los que tuvo que pedir ayuda a través de las redes sociales.

“Gracias Majo, por enseñarnos esta señal. Deseo que tus hijos y tú, de verdad se encuentren bajo el resguardo del ayuntamiento de San. Fco. Telixtlahuaca y que tu agresor esté detenido”, escribió la activista y saxofonista María Elena Ríos para compartir su historia.

La policía municipal de Telixtlahuaca informó que en cuanto supo del aviso se movilizó para resguardar a la mujer y sus hijos, así como detener al agresor, quien ya está a disposición de las autoridades y se espera que se investigue el caso para que la mujer no sufra más agresiones.

“Buenas tardes me han llegado mensajes de apoyo por parte de ustedes lo cual agradezco mucho, me disculpo por no contestar pero solo me prestan el teléfono por un rato ya que el mío ayer después de la transmisión fue destruido”, dijo Majo Robles en sus redes sociales este miércoles 28 de febrero.

¿Qué significa la señal de auxilio con la mano?

Se trata de una señal no verbal que se ha popularizado en los últimos años como una petición de auxilio ante la violencia machista.

Según datos de BBC, fue diseñada para la Fundación de Mujeres Canadienses con el objetivo de que las mujeres pudieran denunciar casos de violencia, mismos que se acrecentaron durante la pandemia de COVID.

Para hacerla bastan tres pasos:

Levanta la mano con la palma hacia afuera. Dobla el pulgar. Cierra la mano dejando el pulgar adentro.

Esta señal de auxilio se ha implementado en todo el mundo. (Shutterstock)

Este gesto funciona para dejar un registro de ayuda que puede ser muy útil viviendo en un hogar violento y estando en situaciones de peligro, más aún si son vigiladas o no pueden pedir ayuda con su voz por miedo a ser descubiertas.

Otra finalidad es que este gesto sea internacional, y que cualquiera que lo denuncie pueda recibir ayuda de quien sea, incluso desde otras partes del mundo.

Con información de BBC.