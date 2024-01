Xóchitl ‘aplaude’ salida de Godoy de la Fiscalía: ‘Es un triunfo de la coalición’

“Detuvieron al secretario adjunto del PRI el sábado para intimidar y no lo lograron, porque tuvieron las agallas de votar en contra. Balacearon el auto de una diputada del PRI para tratar de intimidar”, lamentó la aspirante presidencial [Fotografía. Cuartoscuro]

La precandidata presidencial de la alianza PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, consideró que “la no ratificación de Ernestina Godoy al frente de la fiscalía de la CDMX es un logro de la coalición Fuerza y Corazón.

Apuntó en redes que la impartición de justicia en México tiene que seguir siendo autónoma, no un instrumento de persecución política.

Este rechazo se dio a pesar de las presiones que recibieron los legisladores de oposición, por lo que Gálvez hizo público su “reconocimiento a las y los diputados de la coalición por su valentía y por no doblarse ante las amenazas del oficialismo”.

Posteriormente, agregó que esto fue un claro golpe hacia la precandidata de Morena a la Presidencia, Claudia Sheinbaum.

En un encuentro con productores de trigo y maíz, en El Carrizo, Sinaloa, Gálvez afirmó que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México buscó dejar a toda costa a Godoy al frente de la fiscalía. “Una gran derrota para la amiga de Claudia Sheinbaum. Quería imponer a una fiscal que no ha hecho su trabajo, que no ha investigado los feminicidios, que no ha acabado con la delincuencia en la Ciudad de México y lo quiso hacer amenazando”.

Xóchitl hizo un recuento de las acciones que implementó Morena para que los diputados del PRI, PAN y PRD se doblegaran y votaran a favor de ratificar a la fiscal.

“Detuvieron al secretario adjunto del PRI el sábado para intimidar y no lo lograron, porque tuvieron las agallas de votar en contra. Balacearon el auto de una diputada del PRI para tratar de intimidar”, lamentó.

Y alertó: “Así se las gasta este gobierno... amenaza, intimida cuando no puede lograr las mayorías. Así es que vayan midiendo lo que viene: una elección de Estado”.

Por su parte, la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum optó por guardar silencio, toda vez que no se posicionó al respecto.

Por otro lado, las dirigencias estatales del partido guinda cerraron filas en torno a su virtual candidata presidencial. La exjefa de Gobierno informó en sus redes sociales que el encuentro con sus correligionarios de todo el país se llevó a cabo en la Ciudad de México.